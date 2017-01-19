ИА «Контекст Причерноморье»
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Курсы обмена валют, установленные в Одессе сегодня, 19 января
11:43 / 19.01.2017

ОДЕССА, 19 ЯНВАРЯ 2016 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Курсы обмена валют, установленные банками на утро 19 января, а также актуальные курсы обмена на одесской «книжке» и «7 километре».

USD (за 100 USD) EUR (за 100 EUR) RUR (за 10 RUR)
покупка продажа покупка продажа покупка продажа
НБУ 2749,1865 2931,7325 4,6452
АБ «Пивденный» 2750,00 2830,00 2920,00 3020,00 4,400 4,900
КБ «Мистобанк» 2760,00 2850,00 2940,00 3040,00 4,400 4,800
ПАО «Марфин-Банк» 2762,00 2819,00 2920,00 3000,00 2,000 5,200
КБ «ПриватБанк» 2770,00 2830,00 2960,00 3010,00 4,500 4,900
АКБ «ОТП Банк» 2760,00 2810,00 2920,00 3000,00
АТ «Ощадбанк» 2750,00 2845,00 2895,00 3000,00 4,300 4,780
АТ «Райффайзен Банк Аваль» 2730,00 2830,00 2890,00 3030,00 4,600 4,800
Минимум 2730,00 2810,00 2890,00 3000,00 2,000 4,780
Максимум 2770,00 2850,00 2960,00 3040,00 4,600 5,200
«Книжка» 2780,00 2810,00 2930,00 2990,00 4,500 4,900
«7 километр» 2790,00 2805,00 2935,00 2975,00 4,600 4,850

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Сергей Гриневецкий
ДЕНЬ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ — ДЕНЬ ДЛЯ РАЗДУМИЙ
Каждый раз выборы местных советов проходят по новой избирательной системе, и каждый эксперимент признается не совсем удачным. А тем временем местное самоуправление остается излишне политизированным, значительная часть его энергии уходит в гудок политических интриг и противостояний.

 
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