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Курсы обмена валют, установленные в Одессе сегодня, 17 января
11:37 / 17.01.2017
ОДЕССА, 17 ЯНВАРЯ 2016 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Курсы обмена валют, установленные банками на утро 17 января, а также актуальные курсы обмена на одесской «книжке» и «7 километре».
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Сергей Гриневецкий
Каждый раз выборы местных советов проходят по новой избирательной системе, и каждый эксперимент признается не совсем удачным. А тем временем местное самоуправление остается излишне политизированным, значительная часть его энергии уходит в гудок политических интриг и противостояний.
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