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Расходная часть бюджета города за 2016 год выполнена на 97,8%, — оперативные данные
11:50 / 14.01.2017

ОДЕССА, 14 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Расходная часть бюджета города за 2016 год составила 7 миллиардов 410 миллионов гривен при выполнении плановых назначений на 97,8%, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 14 января, в Департаменте финансов Одесского городского совета.

Согласно оперативной информации департамента, выполнение расходной части бюджета города Одессы за 2016 год составило 7 млрд. 410,1 млн. грн. или 97,8% от плановых назначений, в т.ч.: общий фонд – 5 млрд. 45,1 млн. грн. (96,8%) и специальный фонд — 2 млрд. 365,1 млн. грн. (100,0%).

Выполнение расходной части за 2016 год увеличилось по сравнению с 2015 годом на 2 млрд. 70,6 млн. грн. или в 1,4 раза.

Защищенные статьи расходов (заработная плата с начислениями, питание, медикаменты, оплата коммунальных услуг) профинансированы своевременно и в полном объеме.

В бюджет города Одессы за 2016 год поступили в полном объеме образовательная и медицинская субвенции в суммах 758,6 млн. грн. и 670,1 млн. грн. соответственно.

За 2016 год из бюджета города Одессы в Государственный бюджет Украины перечислена в полном объеме реверсная дотация — в сумме 132,2 млн. грн.

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