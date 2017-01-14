«Основные источники поступлений в горбюджет — налог на доходы физлиц, плата за землю и единый налог», — Депфин

11:33 / 14.01.2017

ОДЕССА, 14 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Основными источниками поступлений в бюджет г. Одесса в 2016 году стали налог на доходы физических лиц, плата за землю и единый налог, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 14 января, в Департаменте финансов Одесского городского совета.

Согласно оперативной информации департамента, основными бюджетоформирующими источниками бюджета города Одессы в 2016 г. стали налог на доходы физлиц, плата за землю и единый налог.

Так, на долю налога на доходы физических лиц приходится 50,2% поступлений общего фонда. Фактические поступления за 2016 г. составили 2 млрд. 124,7 млн. грн., что в сравнении с 2015 годом больше на 695,3 млн. грн. или в 1,5 раза.

Плата за землю составляет 16,9% поступлений общего фонда. Фактические поступления за 2016 г. достигли 716,7 млн. грн., что в сравнении с 2015 годом больше на 337,4 млн. грн. или в 1,9 раза.

Единый налог составил 13,5% поступлений общего фонда. Фактические поступления за 2016 г. — 571,9 млн. грн., что в сравнении с 2015 годом больше на 195,0 млн. грн. или в 1,5 раза.