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Поступления бюджета города за 2016 год составили 7,4 миллиарда гривен, — оперативные данные
11:19 / 14.01.2017

ОДЕССА, 14 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Поступление доходов в бюджет г. Одесса за 2016 год составило 7 млрд. 422,1 млн. грн., что на 535,2 млн. грн. или на 7,8% больше плановых показателей, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 14 января, в Департаменте финансов Одесского городского совета.

Согласно оперативной информации, объем бюджета города Одессы на 2016 год по доходам с учетом уточнений составил 6 млрд. 886,9 млн. грн., в том числе межбюджетные трансферты — 2 млрд. 665,9 млн. грн. или 38,7% в объеме бюджета города (из них межбюджетные трансферты общего фонда — 2 млрд. 604,3 млн. грн. или 40,1% общего фонда; межбюджетные трансферты специального фонда — 61,6 млн. грн. или 15,5% специального фонда).

Поступление доходов за 2016 год составило 7 млрд. 422,1 млн. грн., что на 535,2 млн. грн. или на 7,8% больше плановых показателей 2016 года.

Плановые показатели по всем доходным источникам в течение 2016 года ежемесячно перевыполнялись и были выполнены по результатам исполнения года.

Основную часть бюджета города Одессы (без учета межбюджетных трансфертов) составляют поступления в общий фонд в сумме 4 млрд. 232,7 млн. грн. или 88,9% объема бюджета города (без учета межбюджетных трансфертов).

Исполнение плановых показателей общего фонда бюджета города Одессы (без учета трансфертов) за 2016 год составило 108,9%.

Темп роста поступлений доходов общего фонда бюджета по сравнению с 2015 годом составляет 149,5%. Объём дополнительно полученных доходов составил 1 млрд. 400,8 млн. грн.

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Сергей Гриневецкий
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