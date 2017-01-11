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Курсы обмена валют, установленные в Одессе сегодня, 11 января
11:48 / 11.01.2017

ОДЕССА, 11 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Курсы обмена валют, установленные банками на утро 11 января, а также актуальные курсы обмена на одесской «книжке» и «7 километре».

USD (за 100 USD) EUR (за 100 EUR) RUR (за 10 RUR)
покупка продажа покупка продажа покупка продажа
НБУ 2718,6833 2872,8326 4.5347
АБ «Пивденный» 2720,00 2800,00 2870,00 2950,00 4,100 4,600
КБ «Мистобанк» 2765,00 2810,00 2850,00 2960,00 4,200 4,700
ПАО «Марфин-Банк» 2722,00 2799,00 2850,00 2940,00 2,000 5,000
КБ «ПриватБанк» 2780,00 2810,00 2930,00 2960,00 4,550 4,800
АКБ «ОТП Банк» 2725,00 2795,00 2860,00 2960,00
АТ «Ощадбанк» 2720,00 2800,00 2835,00 2950,00 4,200 4,600
АТ «Райффайзен Банк Аваль» 2690,00 2800,00 2800,00 3000,00 4,350 4,700
Минимум 2690,00 2795,00 2800,00 2940,00 2,000 4,600
Максимум 2780,00 2810,00 2930,00 3000,00 4,550 5,000
«Книжка» 2775,00 2800,00 2880,00 2950,00 4,300 4,700
«7 километр» 2785,00 2800,00 2900,00 2940,00 4,300 4,600

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Сергей Гриневецкий
ДЕНЬ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ — ДЕНЬ ДЛЯ РАЗДУМИЙ
Каждый раз выборы местных советов проходят по новой избирательной системе, и каждый эксперимент признается не совсем удачным. А тем временем местное самоуправление остается излишне политизированным, значительная часть его энергии уходит в гудок политических интриг и противостояний.

 
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