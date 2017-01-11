Одесса > Новости > Финансы Курсы обмена валют, установленные в Одессе сегодня, 11 января 11:48 / 11.01.2017 ОДЕССА, 11 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Курсы обмена валют, установленные банками на утро 11 января, а также актуальные курсы обмена на одесской «книжке» и «7 километре». USD (за 100 USD) EUR (за 100 EUR) RUR (за 10 RUR) покупка продажа покупка продажа покупка продажа НБУ 2718,6833 — 2872,8326 — 4.5347 — АБ «Пивденный» 2720,00 2800,00 2870,00 2950,00 4,100 4,600 КБ «Мистобанк» 2765,00 2810,00 2850,00 2960,00 4,200 4,700 ПАО «Марфин-Банк» 2722,00 2799,00 2850,00 2940,00 2,000 5,000 КБ «ПриватБанк» 2780,00 2810,00 2930,00 2960,00 4,550 4,800 АКБ «ОТП Банк» 2725,00 2795,00 2860,00 2960,00 — — АТ «Ощадбанк» 2720,00 2800,00 2835,00 2950,00 4,200 4,600 АТ «Райффайзен Банк Аваль» 2690,00 2800,00 2800,00 3000,00 4,350 4,700 Минимум 2690,00 2795,00 2800,00 2940,00 2,000 4,600 Максимум 2780,00 2810,00 2930,00 3000,00 4,550 5,000 «Книжка» 2775,00 2800,00 2880,00 2950,00 4,300 4,700 «7 километр» 2785,00 2800,00 2900,00 2940,00 4,300 4,600 версия для печати