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Курсы обмена валют, установленные в Одессе сегодня, 5 января
10:57 / 05.01.2017

ОДЕССА, 05 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Курсы обмена валют, установленные банками на утро 5 января, а также актуальные курсы обмена на одесской «книжке» и «7 километре».

USD (за 100 USD) EUR (за 100 EUR) RUR (за 10 RUR)
покупка продажа покупка продажа покупка продажа
НБУ 2669,2366 2785,8822 4,4005
АБ «Пивденный» 2700,00 2780,00 2830,00 2930,00 4,100 4,600
КБ «Мистобанк» 2720,00 2800,00 2820,00 2920,00 4,200 4,500
ПАО «Марфин-Банк» 2702,00 2779,00 2810,00 2900,00 2,000 4,900
КБ «ПриватБанк» 2720,00 2780,00 2860,00 2930,00 4,300 4,600
АКБ «ОТП Банк» 2700,00 2780,00 2836,00 2956,00
АТ «Ощадбанк» 2685,00 2785,00 2785,00 2900,00 4,130 4,580
АТ «Райффайзен Банк Аваль» 2670,00 2780,00 2740,00 2940,00 4,300 4,600
Минимум 2670,00 2779,00 270,00 2880,00 2,000 4,500
Максимум 2720,00 2800,00 2860,00 2956,00 4,300 4,900
«Книжка» 2745,00 2780,00 2850,00 2915,00 4,300 4,700
«7 километр» 2755,00 2775,00 2865,00 2910,00 4,300 4,600

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Сергей Гриневецкий
ДЕНЬ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ — ДЕНЬ ДЛЯ РАЗДУМИЙ
Каждый раз выборы местных советов проходят по новой избирательной системе, и каждый эксперимент признается не совсем удачным. А тем временем местное самоуправление остается излишне политизированным, значительная часть его энергии уходит в гудок политических интриг и противостояний.

 
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