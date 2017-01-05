Одесса > Новости > Финансы Курсы обмена валют, установленные в Одессе сегодня, 5 января 10:57 / 05.01.2017 ОДЕССА, 05 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Курсы обмена валют, установленные банками на утро 5 января, а также актуальные курсы обмена на одесской «книжке» и «7 километре». USD (за 100 USD) EUR (за 100 EUR) RUR (за 10 RUR) покупка продажа покупка продажа покупка продажа НБУ 2669,2366 — 2785,8822 — 4,4005 — АБ «Пивденный» 2700,00 2780,00 2830,00 2930,00 4,100 4,600 КБ «Мистобанк» 2720,00 2800,00 2820,00 2920,00 4,200 4,500 ПАО «Марфин-Банк» 2702,00 2779,00 2810,00 2900,00 2,000 4,900 КБ «ПриватБанк» 2720,00 2780,00 2860,00 2930,00 4,300 4,600 АКБ «ОТП Банк» 2700,00 2780,00 2836,00 2956,00 — — АТ «Ощадбанк» 2685,00 2785,00 2785,00 2900,00 4,130 4,580 АТ «Райффайзен Банк Аваль» 2670,00 2780,00 2740,00 2940,00 4,300 4,600 Минимум 2670,00 2779,00 270,00 2880,00 2,000 4,500 Максимум 2720,00 2800,00 2860,00 2956,00 4,300 4,900 «Книжка» 2745,00 2780,00 2850,00 2915,00 4,300 4,700 «7 километр» 2755,00 2775,00 2865,00 2910,00 4,300 4,600 версия для печати