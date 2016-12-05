ИА «Контекст Причерноморье»
логин:
пароль:
русская версия | english version
Актуальные темы
Колонка автора
Мониторинги
Анонсы
Спорт
Архив
Пресс-релизы
Фото и видео
Конкурс журналистов
 
Голосование
После отставки М. Саакашвили кого вы видите губернатором Одесской области?
Вадима Рабиновича
Игоря Кононенко
Сергея Паращенко
Сергея Гриневецкого
Антона Киссе
Алексея Гончаренко
Юрия Маслова
Ивана Плачкова
Михаила Шмушковича
Геннадия Москаля
человека из Администрации Президента
другой вариант
 
Погода




План поступлений в бюджет Одессы по итогам года будет перевыполнен на 7,8%, — Департамент финансов
12:47 / 30.12.2016

ОДЕССА, 30 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Ожидаемое поступление доходов в бюджет города Одессы за 2016 год составит 7 млрд. 405,9 млн. грн., что на 536,3 млн. грн. или на 7,8% больше плановых показателей 2016 года, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 30 декабря, в Департаменте финансов Одесского городского совета.

По информации департамента, объем бюджета города Одессы на 2016 год по доходам с учетом уточнений составил 6 млрд. 886,9 млн. грн., в том числе: общий фонд — 6 млрд. 490,5 млн. грн., из них образовательная и медицинская субвенции — 758,6 млн. грн. и 670,1 млн. грн. соответственно; специальный фонд — 396,4 млн. грн.

Ожидаемое поступление доходов за 2016 год составит 7 млрд. 405,9 млн. грн., что на 536,3 млн. грн. или на 7,8% больше плановых показателей 2016 года.

Плановые показатели по всем доходным источникам в течение 2016 года ежемесячно перевыполнялись.

Основную часть поступлений в бюджет города Одессы (без учета межбюджетных трансфертов) составляют поступления в общий фонд.

Ожидаемые поступления в общий фонд бюджета города Одессы без учета межбюджетных трансфертов за 2016 год составят 4 млрд. 232,3 млн. грн. или 108,9% от уточненных годовых плановых показателей.

Темп роста ожидаемых поступлений доходов общего фонда бюджета по сравнению с 2015 годом составляет 149,5%, объём дополнительно полученных доходов составит 1 млрд. 400,4 млн. грн.

Основными бюджетоформирующими источниками бюджета города Одессы являются: налог на доходы физических лиц (50,2% поступлений общего фонда) ожидаемые поступления за 2016 г. составят 2 млрд. 124,5 млн. грн., что в сравнении с 2015 годом больше на 695,1 млн. грн. или в 1,5 раза; плата за землю (16,9% поступлений общего фонда) ожидаемые поступления составят 716,8 млн. грн., что в сравнении с 2015 годом больше на 337,5 млн. грн. или в 1,9 раза; единый налог (13,5% поступлений общего фонда) ожидаемые поступления составят 571,3 млн. грн., что в сравнении с 2015 годом больше на 194,4 млн. грн. или в 1,5 раза).

Ожидаемые поступления в бюджет развития (без учета межбюджетных трансфертов) за 2016 год составят 248,3 млн. грн., в том числе: от продажи земли и отчуждения имущества, находящегося в коммунальной собственности 169,7 млн. грн.; средств долевого участия 78,6 млн. грн.

В сравнении с 2015 годом поступления увеличились на 93,0 млн. грн. или в 1,6 раза.

Также в бюджет города Одессы за 2016 год поступили в полном объеме образовательная и медицинская субвенции в суммах 758,6 млн. грн. и 670,1 млн. грн. соответственно.

За 2016 год из бюджета города Одессы в Государственный бюджет Украины перечислена реверсная дотация в полном объеме в сумме 132,2 млн. грн.

версия для печати
Поиск:
расширенный

Колонка автора
Сергей Гриневецкий
ДЕНЬ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ — ДЕНЬ ДЛЯ РАЗДУМИЙ
Каждый раз выборы местных советов проходят по новой избирательной системе, и каждый эксперимент признается не совсем удачным. А тем временем местное самоуправление остается излишне политизированным, значительная часть его энергии уходит в гудок политических интриг и противостояний.

 
Loading...

Последние новости:
16:45 30.12.2016
Глава облсовета поздравил жителей региона с наступающим Новым годом
16:35 30.12.2016
Сергей Гриневецкий поздравил одесситов и жителей области с наступающим Новым годом
15:52 30.12.2016
Полноценное двустороннее движение по дамбе Хаджибейского лимана возобновляется с завтрашнего дня
15:39 30.12.2016
Трамвай 10 маршрута с 1 января возобновляет движение по Тираспольской площади
15:07 30.12.2016
Задержан особо опасный преступник, совершивший двойное убийство в Одесской области


© 2005—2016 Информационное агентство «Контекст-Причерноморье»
Свидетельство Госкомитета информационной политики, телевидения и радиовещания Украины №119 от 7.12.2004 г.
Использование любых материалов сайта возможно только со ссылкой на информационное агентство «Контекст-Причерноморье»
© 2005—2016 S&A design team / 0.209