План поступлений в бюджет Одессы по итогам года будет перевыполнен на 7,8%, — Департамент финансов

12:47 / 30.12.2016

ОДЕССА, 30 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Ожидаемое поступление доходов в бюджет города Одессы за 2016 год составит 7 млрд. 405,9 млн. грн., что на 536,3 млн. грн. или на 7,8% больше плановых показателей 2016 года, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 30 декабря, в Департаменте финансов Одесского городского совета.

По информации департамента, объем бюджета города Одессы на 2016 год по доходам с учетом уточнений составил 6 млрд. 886,9 млн. грн., в том числе: общий фонд — 6 млрд. 490,5 млн. грн., из них образовательная и медицинская субвенции — 758,6 млн. грн. и 670,1 млн. грн. соответственно; специальный фонд — 396,4 млн. грн.

Ожидаемое поступление доходов за 2016 год составит 7 млрд. 405,9 млн. грн., что на 536,3 млн. грн. или на 7,8% больше плановых показателей 2016 года.

Плановые показатели по всем доходным источникам в течение 2016 года ежемесячно перевыполнялись.

Основную часть поступлений в бюджет города Одессы (без учета межбюджетных трансфертов) составляют поступления в общий фонд.

Ожидаемые поступления в общий фонд бюджета города Одессы без учета межбюджетных трансфертов за 2016 год составят 4 млрд. 232,3 млн. грн. или 108,9% от уточненных годовых плановых показателей.

Темп роста ожидаемых поступлений доходов общего фонда бюджета по сравнению с 2015 годом составляет 149,5%, объём дополнительно полученных доходов составит 1 млрд. 400,4 млн. грн.

Основными бюджетоформирующими источниками бюджета города Одессы являются: налог на доходы физических лиц (50,2% поступлений общего фонда) ожидаемые поступления за 2016 г. составят 2 млрд. 124,5 млн. грн., что в сравнении с 2015 годом больше на 695,1 млн. грн. или в 1,5 раза; плата за землю (16,9% поступлений общего фонда) ожидаемые поступления составят 716,8 млн. грн., что в сравнении с 2015 годом больше на 337,5 млн. грн. или в 1,9 раза; единый налог (13,5% поступлений общего фонда) ожидаемые поступления составят 571,3 млн. грн., что в сравнении с 2015 годом больше на 194,4 млн. грн. или в 1,5 раза).

Ожидаемые поступления в бюджет развития (без учета межбюджетных трансфертов) за 2016 год составят 248,3 млн. грн., в том числе: от продажи земли и отчуждения имущества, находящегося в коммунальной собственности 169,7 млн. грн.; средств долевого участия 78,6 млн. грн.

В сравнении с 2015 годом поступления увеличились на 93,0 млн. грн. или в 1,6 раза.

Также в бюджет города Одессы за 2016 год поступили в полном объеме образовательная и медицинская субвенции в суммах 758,6 млн. грн. и 670,1 млн. грн. соответственно.

За 2016 год из бюджета города Одессы в Государственный бюджет Украины перечислена реверсная дотация в полном объеме в сумме 132,2 млн. грн.