Одесса > Новости > Финансы Курсы обмена валют, установленные в Одессе сегодня, 30 декабря 11:59 / 30.12.2016 ОДЕССА, 30 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Курсы обмена валют, установленные банками на утро 30 декабря, а также актуальные курсы обмена на одесской «книжке» и «7 километре». USD (за 100 USD) EUR (за 100 EUR) RUR (за 10 RUR) покупка продажа покупка продажа покупка продажа НБУ 2719,0858 — 2842,2604 — 4,5113 — АБ «Пивденный» 2700,00 2750,00 2800,00 2880,00 4,100 4,600 КБ «Мистобанк» 2725,00 2770,00 2820,00 2890,00 4,200 4,600 ПАО «Марфин-Банк» 2702,00 2769,00 2810,00 2900,00 2,000 4,900 КБ «ПриватБанк» 2700,00 2750,00 2800,00 2840,00 4,360 4,700 АКБ «ОТП Банк» 2680,00 2730,00 2840,00 2900,00 — — АТ «Ощадбанк» 2682,00 2760,00 2780,00 2880,00 4,120 4,520 АТ «Райффайзен Банк Аваль» 2670,00 2740,00 2750,00 2865,00 4,350 4,550 Минимум 2670,00 2730,00 2750,00 2865,00 2,000 4,520 Максимум 2725,00 2770,00 2840,00 2900,00 4,360 4,900 «Книжка» 2750,00 2800,00 2850,00 2930,00 4,250 4,600 «7 километр» ВЫХОДНОЙ — — — — — версия для печати