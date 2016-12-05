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Курсы обмена валют, установленные в Одессе сегодня, 28 декабря
11:44 / 28.12.2016

ОДЕССА, 28 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Курсы обмена валют, установленные банками на утро 28 декабря, а также актуальные курсы обмена на одесской «книжке» и «7 километре».

USD (за 100 USD) EUR (за 100 EUR) RUR (за 10 RUR)
покупка продажа покупка продажа покупка продажа
НБУ 2665,0670 2783.6625 4.3791
АБ «Пивденный» 2630,00 2680,00 2760,00 2840,00 4,000 4,500
КБ «Мистобанк» 2680,00 2720,00 2780,00 2850,00 4,100 4,450
ПАО «Марфин-Банк» 2652,00 2708,00 2770,00 2830,00 2,000 4,700
КБ «ПриватБанк» 2680,00 2720,00 2800,00 2840,00 4,050 4,250
АКБ «ОТП Банк» 2690,00 2720,00 2790,00 2850,00
АТ «Ощадбанк» 2655,00 2722,00 2750,00 2850,00 4,050 4,420
АТ «Райффайзен Банк Аваль» 2650,00 2720,00 2730,00 2840,00 4,300 4,470
Минимум 2630,00 2680,00 2730,00 2830,00 2,000 4,420
Максимум 2690,00 2722,00 2800,00 2860,00 4,300 4,700
«Книжка» 2720,00 2750,00 2820,00 2880,00 4,250 4,600
«7 километр» 2725,00 2745,00 2825,00 2875,00 4,300 4,450

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Сергей Гриневецкий
ДЕНЬ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ — ДЕНЬ ДЛЯ РАЗДУМИЙ
Каждый раз выборы местных советов проходят по новой избирательной системе, и каждый эксперимент признается не совсем удачным. А тем временем местное самоуправление остается излишне политизированным, значительная часть его энергии уходит в гудок политических интриг и противостояний.

 
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