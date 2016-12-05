Одесса > Новости > Финансы Курсы обмена валют, установленные в Одессе сегодня, 28 декабря 11:44 / 28.12.2016 ОДЕССА, 28 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Курсы обмена валют, установленные банками на утро 28 декабря, а также актуальные курсы обмена на одесской «книжке» и «7 километре». USD (за 100 USD) EUR (за 100 EUR) RUR (за 10 RUR) покупка продажа покупка продажа покупка продажа НБУ 2665,0670 — 2783.6625 — 4.3791 — АБ «Пивденный» 2630,00 2680,00 2760,00 2840,00 4,000 4,500 КБ «Мистобанк» 2680,00 2720,00 2780,00 2850,00 4,100 4,450 ПАО «Марфин-Банк» 2652,00 2708,00 2770,00 2830,00 2,000 4,700 КБ «ПриватБанк» 2680,00 2720,00 2800,00 2840,00 4,050 4,250 АКБ «ОТП Банк» 2690,00 2720,00 2790,00 2850,00 — — АТ «Ощадбанк» 2655,00 2722,00 2750,00 2850,00 4,050 4,420 АТ «Райффайзен Банк Аваль» 2650,00 2720,00 2730,00 2840,00 4,300 4,470 Минимум 2630,00 2680,00 2730,00 2830,00 2,000 4,420 Максимум 2690,00 2722,00 2800,00 2860,00 4,300 4,700 «Книжка» 2720,00 2750,00 2820,00 2880,00 4,250 4,600 «7 километр» 2725,00 2745,00 2825,00 2875,00 4,300 4,450 версия для печати