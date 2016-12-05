ИА «Контекст Причерноморье»
логин:
пароль:
русская версия | english version
Актуальные темы
Колонка автора
Мониторинги
Анонсы
Спорт
Архив
Пресс-релизы
Фото и видео
Конкурс журналистов
 
Голосование
После отставки М. Саакашвили кого вы видите губернатором Одесской области?
Вадима Рабиновича
Игоря Кононенко
Сергея Паращенко
Сергея Гриневецкого
Антона Киссе
Алексея Гончаренко
Юрия Маслова
Ивана Плачкова
Михаила Шмушковича
Геннадия Москаля
человека из Администрации Президента
другой вариант
 
Погода




Курсы обмена валют, установленные в Одессе сегодня, 27 декабря
11:41 / 27.12.2016

ОДЕССА, 27 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Курсы обмена валют, установленные банками на утро 27 декабря, а также актуальные курсы обмена на одесской «книжке» и «7 километре».

USD (за 100 USD) EUR (за 100 EUR) RUR (за 10 RUR)
покупка продажа покупка продажа покупка продажа
НБУ 2636.5578 2754.1483 4.3287
АБ «Пивденный» 2630,00 2660,00 2740,00 2820,00 3,800 4,400
Банк «Восток» 2650,00 2670,00 2780,00 2800,00 4,100 4,400
КБ «Мистобанк» 2680,00 2710,00 2770,00 2850,00 4,100 4,400
ПАО «Марфин-Банк» 2638,00 2679,00 2750,00 2820,00 2,000 4,700
КБ «ПриватБанк» 2650,00 2700,00 2770,00 2820,00 4,200 4,450
АКБ «ОТП Банк» 2690,00 2710,00 2790,00 2850,00
АТ «Ощадбанк» 2650,00 2715,00 2745,00 2850,00 4,000 4,400
АТ «Райффайзен Банк Аваль» 2630,00 2700,00 2710,00 2810,00 4,250 4,450
Минимум 2630,00 2660,00 2710,00 2810,00 2,000 4,400
Максимум 2670,00 2720,00 2790,00 2850,00 4,200 4,700
«Книжка» 2700,00 2730,00 2810,00 2870,00 4,250 4,600
«7 километр» 2710,00 2725,00 2820,00 2860,00 4,300 4,500

версия для печати
Поиск:
расширенный

Колонка автора
Сергей Гриневецкий
ДЕНЬ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ — ДЕНЬ ДЛЯ РАЗДУМИЙ
Каждый раз выборы местных советов проходят по новой избирательной системе, и каждый эксперимент признается не совсем удачным. А тем временем местное самоуправление остается излишне политизированным, значительная часть его энергии уходит в гудок политических интриг и противостояний.

 
Loading...

Последние новости:
17:36 27.12.2016
В среду, 28 декабря, в ряде домов Одессы снова не будет света
17:20 27.12.2016
Рыбаков и яхтсменов просят быть осторожными в зимний период
16:51 27.12.2016
27 человек спасено Морской поисково-спасательной службой в открытом море в 2016 году
16:25 27.12.2016
Одесские катакомбы внесены в перечень объектов недвижимых памятников Украины
14:03 27.12.2016
Прокуратура предупредила незаконную передачу в аренду участка «Мемориала 411-й батареи»


© 2005—2016 Информационное агентство «Контекст-Причерноморье»
Свидетельство Госкомитета информационной политики, телевидения и радиовещания Украины №119 от 7.12.2004 г.
Использование любых материалов сайта возможно только со ссылкой на информационное агентство «Контекст-Причерноморье»
© 2005—2016 S&A design team / 0.009