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Курсы обмена валют, установленные в Одессе сегодня, 26 декабря
11:43 / 26.12.2016

ОДЕССА, 26 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Курсы обмена валют, установленные банками на утро 26 декабря, а также актуальные курсы обмена на одесской «книжке» и «7 километре».

USD (за 100 USD) EUR (за 100 EUR) RUR (за 10 RUR)
покупка продажа покупка продажа покупка продажа
НБУ 2626.6766 2743.8264 4.3164
АБ «Пивденный» 2630,00 2660,00 2740,00 2820,00 3,800 4,400
Банк «Восток» 2660,00 2680,00 2780,00 2810,00 4,000 4,300
КБ «Мистобанк» 2675,00 2695,00 2750,00 2850,00 4,100 4,400
ПАО «Марфин-Банк» 2638,00 2699,00 2750,00 2820,00 2,000 4,700
КБ «ПриватБанк» 2670,00 2720,00 2780,00 2840,00 4,250 4,450
АКБ «ОТП Банк» 2650,00 2700,00 2750,00 2840,00
АТ «Ощадбанк» 2650,00 2715,00 2745,00 2855,00 4,000 4,400
АТ «Райффайзен Банк Аваль» 2630,00 2700,00 2700,00 2820,00 4,250 4,400
Минимум 2630,00 2660,00 2700,00 2810,00 2,000 4,300
Максимум 2670,00 2720,00 2780,00 2860,00 4,250 4,700
«Книжка» 2700,00 2730,00 2810,00 2870,00 4,250 4,600
«7 километр» 2710,00 2725,00 2820,00 2860,00 4,300 4,500

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Сергей Гриневецкий
ДЕНЬ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ — ДЕНЬ ДЛЯ РАЗДУМИЙ
Каждый раз выборы местных советов проходят по новой избирательной системе, и каждый эксперимент признается не совсем удачным. А тем временем местное самоуправление остается излишне политизированным, значительная часть его энергии уходит в гудок политических интриг и противостояний.

 
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