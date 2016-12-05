Одесса > Новости > Финансы Курсы обмена валют, установленные в Одессе сегодня, 26 декабря 11:43 / 26.12.2016 ОДЕССА, 26 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Курсы обмена валют, установленные банками на утро 26 декабря, а также актуальные курсы обмена на одесской «книжке» и «7 километре». USD (за 100 USD) EUR (за 100 EUR) RUR (за 10 RUR) покупка продажа покупка продажа покупка продажа НБУ 2626.6766 — 2743.8264 — 4.3164 — АБ «Пивденный» 2630,00 2660,00 2740,00 2820,00 3,800 4,400 Банк «Восток» 2660,00 2680,00 2780,00 2810,00 4,000 4,300 КБ «Мистобанк» 2675,00 2695,00 2750,00 2850,00 4,100 4,400 ПАО «Марфин-Банк» 2638,00 2699,00 2750,00 2820,00 2,000 4,700 КБ «ПриватБанк» 2670,00 2720,00 2780,00 2840,00 4,250 4,450 АКБ «ОТП Банк» 2650,00 2700,00 2750,00 2840,00 — — АТ «Ощадбанк» 2650,00 2715,00 2745,00 2855,00 4,000 4,400 АТ «Райффайзен Банк Аваль» 2630,00 2700,00 2700,00 2820,00 4,250 4,400 Минимум 2630,00 2660,00 2700,00 2810,00 2,000 4,300 Максимум 2670,00 2720,00 2780,00 2860,00 4,250 4,700 «Книжка» 2700,00 2730,00 2810,00 2870,00 4,250 4,600 «7 километр» 2710,00 2725,00 2820,00 2860,00 4,300 4,500 версия для печати