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«Бюджет Одесского региона-2017 претерпит поправки на следующей «бюджетной» сессии», — Урбанский
10:24 / 24.12.2016

ОДЕССА, 24 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Председатель Одесского облсовета Анатолий Урбанский заявил, что в принятый на заседании восьмой сессии Одесского областного совета бюджет области на 2017 год будут внесены поправки на следующей «бюджетной» сессии — уже после вступления в должность нового губернатора, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом глава облсовета заявил на брифинге вчера, 23 декабря, по окончании восьмой сессии Одесского областного совета.

А. Урбанский заявил, что бюджет-2017 был принят «не в полном объёме», поскольку только в начале следующего года новый глава Одесской облгосадминистрации приступит к своим служебным обязанностям.

«Мы достаточно хорошо потрудились, и я хочу поздравить всех с принятием бюджета-2017. В конце февраля, возможно, начале весны, состоится ещё одна «бюджетная» сессия, где будут внесены все поправки к главному финансовому документу региона», — заявил глава облсовета.

Он также отметил, что новый бюджет будет в большей степени социально ориентирован, нежели в 2016 году. В частности, будет увеличена статья расхода на медицинские нужды.

Отметим, что согласно первоначальному проекту (в который в ходе сессии вносились правки), на 2017 год определены доходы областного бюджета в сумме 7 млрд. 750 млн. 24,4 тыс. грн., в том числе доходы общего фонда областного бюджета — 7 млрд. 502 млн. 582,8 тыс. грн., доходы специального фонда областного бюджета — 247 млн. 441,6 тыс. грн., в том числе бюджет развития — 75 млн. 887,5 тыс. грн.

Профицит областного бюджета определён в сумме 21 млн. 253,7 тыс. грн. по общему фонду областного бюджета; дефицит специального фонда областного бюджета — в сумме 20 млн. 253,7 тыс. грн.

Расходы областного бюджета определены в сумме 7 млрд. 746 млн. 24,4 тыс. грн., в том числе расходы общего фонда областного бюджета — 7 млрд. 478 млн. 329,1 тыс. грн., расходы специального — 267 млн. 695,3 тыс. грн. по программно-целевому методу.

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