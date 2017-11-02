Операторы связи Одесского региона за 9 месяцев получили 3 миллиарда гривен доходов, — данные

10:53 / 09.11.2017

ОДЕССА, 09 НОЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — По данным Главного управления статистики Одесской области, за 9 месяцев текущего года операторы связи региона получили 3,0 млрд. грн. доходов от основной деятельности, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 9 ноября, в ГУ статистики в Одесской области.

Так, по данным главстатуправления, за 9 месяцев операторы связи региона получили 3,0 млрд. грн. доходов от основной деятельности, что на 5,5% меньше уровня января-сентября 2016 г.

В структуре доходов лидерами остаются мобильная связь — 47,3% от общего объема, а также компьютерная связь — 32,3%, фиксированная телефонная связь — 9,6%.

Доходы от предоставления услуг мобильной связи за январь-сентябрь 2017 г. составляли 1,4 млрд. грн., интернет-услуг — 1,0 млрд. грн. (на 6,6% больше, чем в январе-сентябре 2016 г.); кабельного телевидения — 60,8 млн. грн. (их доля в общем объеме — 2,1%).

На 1 октября общее количество абонентов мобильной связи достигло 3,2 млн.; количество абонентов сети интернет составило 1,9 млн.; к кабельному телевидению было подключено 118,9 тыс. абонентов, почти все они (99,8%) — физические лица.

На фоне уменьшение спроса на услуги телефонной связи в области, тем не менее, насчитывалось почти 1,7 млн. основных телефонных аппаратов (стационарной связи), что соответствует уровню соответствующей даты 2016 г. Обеспеченность населения домашними телефонными аппаратами в расчете на 100 семей в городской местности составило 262 единицы, в сельской — 22.