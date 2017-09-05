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Погода




«С воскресенья в Одессе снова начнутся дожди», — Гидрометцентр
15:03 / 21.10.2017
21-10-2017

По прогнозам Гидрометцентра Черного и Азовского морей, с воскресенья, 22 октября, в Одессу вернётся дождливая погода.

Так, 22 октября ожидается переменная облачность. Местами небольшой дождь. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 8-13 градусов тепла, днем — плюс 12-17 градусов.

В понедельник, 23 октября, также прогнозируется небольшой дождь. Ветер юго-восточный, 9-14 м/с. Ночная температура воздуха составит 4-9 градусов тепла, днем — до плюс 16 градусов.

Во вторник и среду температура воздуха постепенно продолжит опускаться. 24 октября ночью прогнозируется 5-10 тепла, днем — плюс 10-15 градусов. В среду, 25 октября, ночью 2-8 градуса тепла, днем — плюс 8-13.

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Мнения
Пётр Липовенко
«Одесский аэропорт станет мировой «жемчужиной у моря»», — глава Ассоциации «Аэропорты Украины»
Президент Ассоциации "Аэропорты Украины" Петр Липовенко считает начало работы нового пассажирского терминала в одесском аэропорту "более, чем знаковым событием, как для Южной Пальмиры, так и Украины в целом" и уверен, что в кратчайшие сроки будет решена стратегическая проблема строительства новой взлётно-посадочной полосы.

 
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