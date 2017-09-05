Одесса > Актуальные темы > Метео «С воскресенья в Одессе снова начнутся дожди», — Гидрометцентр 15:03 / 21.10.2017 По прогнозам Гидрометцентра Черного и Азовского морей, с воскресенья, 22 октября, в Одессу вернётся дождливая погода. Так, 22 октября ожидается переменная облачность. Местами небольшой дождь. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 8-13 градусов тепла, днем — плюс 12-17 градусов. В понедельник, 23 октября, также прогнозируется небольшой дождь. Ветер юго-восточный, 9-14 м/с. Ночная температура воздуха составит 4-9 градусов тепла, днем — до плюс 16 градусов. Во вторник и среду температура воздуха постепенно продолжит опускаться. 24 октября ночью прогнозируется 5-10 тепла, днем — плюс 10-15 градусов. В среду, 25 октября, ночью 2-8 градуса тепла, днем — плюс 8-13. версия для печати

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