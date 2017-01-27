Гидрометцентр: Сложные погодные условия сохранятся в Одессе и области и в пятницу, 21 апреля

16:48 / 20.04.2017

Штормовое предупреждение объявлено по Одессе и области на 21 апреля — ожидаются сильные осадки, налипание мокрого снега, метель, гололед, гололедица.

Как сообщили в Департаменте информации Одесского городского совета со ссылкой на прогноз Гидрометцентра Чёрного и Азовского морей, ночью и утром 21 апреля по Одессе и области ожидаются сильные осадки, по области местами очень сильные, налипание мокрого снега, метель, гололед. Видимость при осадках — 200-500 м.

Ветер северо-восточный, 19-24 м/с, местами порывы 25-27 м/с, днем северный 15-20 м/с. Температура ночью 0-2 градуса тепла, днем — плюс 4-6 градусов.

Учитывая сложные погодные условия, мэрия просит одесситов без особой необходимости не выезжать из дома и не оставлять свои транспортные средства под деревьями.