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Погода




Ухудшение погодных условий ожидается в Одессе 8-10 февраля
16:04 / 06.02.2017
Ухудшение погодных условий ожидается в Одессе 8-10 февраля

Согласно прогнозу Гидрометцентра Черного и Азовского морей, 8-10 февраля по Одессе и области ожидается значительное ухудшение погодных условий.

Так, по прогнозам Гидрометцентра, в связи с перемещением арктического воздуха на Юг Украины, 8-10 февраля по Одессе и Одесской области ожидается снег, местами сильный, на дорогах гололедица, порывистый ветер 15-20 м/с при снижении температуры воздуха до 10-15 градусов мороза в ночное время. Объявляется штормовое предупреждение.

В среду, 8 февраля, в Одессе и области прогнозируется снег, местами сильный, метель, на юге области осадки при плюсовой температуре, гололед, гололедица. Ветер восточный, 9-14 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура ночью — от 5 до 10 градусов мороза, днем местами от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла.

В четверг, 9 февраля, ночью местами небольшой снег, днем без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 9-14 м/с, ночью и утром местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью — 10-15 градусов мороза, местами 1-6 мороза, днем — минус 2-7 градусов.

В пятницу, 10 февраля, осадков не ожидается. Температура воздуха ночью опустится до 16 градусов мороза, днем — 2-7 градусов мороза.

В связи со сложными погодными условиями одесская мэрия настоятельно просит одесситов максимально ограничить перемещения и поездки по городу, особенно пожилых лиц, детей и беременных женщин.

Учитывая сложные погодные условия, будут работать аварийные бригады, все городские коммунальные службы работают в круглосуточном режиме.

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