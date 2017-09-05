Новую «взлётку» одесского аэропорта построят за 30 месяцев — правительство обещает найти на это 1,6 миллиарда гривен

11:56 / 09.09.2017

8 сентября Премьер-Министр Украины, вместе с губернатором Одесской области и мэром города Одесса, заложили символическую капсулу с посланием для следующих поколений на месте строительства новой взлетно-посадочной полосы в Международном аэропорту «Одесса».

«Это очень важный инфраструктурный проект. На прошлом заседании Правительства мы выделили 500 млн. грн., для того, чтоб уже в этом году начать работы. После завершения строительных работ аэропорт Одессы сможет принимать и отправлять воздушные судна всех классов. Это позволит развивать как региональную экономику, так и всей страны», — заявил Премьер-Министр Украины Владимир Гройсман.

Губернатор Одесской области Максим Степанов добавил: «Я благодарен премьер-министру за то, что он вник в суть проблемы и поддержал наш проект. В рамках программы развития аэропортов Украины уже в этом году на строительство новой ВПП аэропорта будет направлено 500 миллионов гривен. Это будет современная полоса, способная принимать дальнемагистральные и крупногабаритные самолеты. И это – масса новых возможностей. Для бизнеса и экономики, для развития туристического потенциала и прихода новых лоукостов, для развития инфраструктуры и укрепления международных связей».

В свою очередь, городской глава Геннадий Труханов подчеркнул важность события для города: «Это историческое событие для нашего города, к которому мы шли не один год. Это настоящий прорыв, который делает нас ещё на один шаг ближе к общей цели — европейский город с современным аэропортом. Результат нашего конструктивного взаимодействия с руководством государства – это масштабные проекты, которые выводят город на качественно новый уровень. По завершении всех работ Одесса еще больше укрепит свои позиции на туристической карте мира. Это же касается увеличения притока инвестиций и многих других показателей».

Как отметили в пресс-службе «Международного аэропорта «Одесса», событие, приуроченное к началу строительства новой взлетно-посадочной полосы, стало возможно благодаря общим усилиям и взаимодействию Правительства, органов исполнительной власти и местного самоуправления. Так, 6 сентября 2017 года на заседании Кабинетом Министров Украины принято постановление, которым определен механизм и источники финансирования в 2017 году «Программы развития аэропортов Украины до 2023 года». В том числе предусматривается, что значительная часть средств (а именно 500 млн. грн.) будет направлена до конца 2017 года для реализации проекта строительства новой взлетно-посадочной полосы (аэродромного комплекса) в одесском аэропорту. В целом же стоимость проекта составит порядка 1 млрд. 679,94 млн. грн.

В итоге одним из этапов развития аэропорта «Одесса» станет строительство государством новой взлетно-посадочной полосы длиной 2 тыс. 800 метров с комплексом необходимых рулежных дорожек и оборудования для захода на посадку по категории III-а (ІКАО). Под ее строительство отведен земельный участок, получена экспертиза проектно-сметной документации и утверждён титул строительства.

Целью строительства данного объекта является повышение безопасности полетов, а также возможность принимать более тяжелые типы воздушных суден, включая Boeing-767, что поспособствует росту пассажиропотока вдвое. Несущая способность новой полосы будет почти в 2 раза больше существующей (классификационное число прочности покрытия (PCN) новой полосы 64, против 35 — существующей). Также в рамках проекта планируется установить светосигнальное, радионавигационное и метеорологическое оборудование для сертифицированного захода на посадку по категории III-а (ІКАО) (существующая полоса сертифицирована по категории І (ІКАО).

Премьер-министр выразил убеждение в том, что ориентировочно за 30 месяцев аэропорт получил новую ВВП.