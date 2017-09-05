В Одессе подвели итоги весенне-летнего спортивного сезона-2017

15:42 / 25.09.2017

О мероприятиях, направленных на популяризацию физической культуры и спорта в городе Одессе, и наиболее ярких спортивных мероприятиях этого года рассказал начальник Управления по физической культуре и спорту Руслан Пуздрач.

По его словам популяризация спорта в Одессе ведётся по трём направлениям: проведение спортивно-массовых мероприятий, развитие спортивной инфраструктуры, материальное поощрение выдающихся спортсменов и тренеров.

Так, наиболее яркими и массовыми спортивными мероприятиями в 2017 году стали:

— традиционный 44-й туристический переход и велосипедное ралли «100 километров Поясом славы», приуроченные ко Дню освобождения Одессы. В мероприятии приняли участие более 2000 человек из разных городов Украины и из-за рубежа;

— «Забег студентов» на Трассе здоровья, в котором приняли участие 300 студентов одесских вузов, абитуриенты, выпускники прошлых лет, а также гости из других вузов Украины. Соревнования проводились на дистанциях 2000 и 5000 метров;

— спортивный праздник с традиционным легкоатлетическим забегом на территории дендропарка Победы в рамках празднования Олимпийского дня с участием около 500 юных спортсменов и опытных ветеранов, представителей спортивных школ города и области;

— второй Международный легкоатлетический полумарафон «Odessa Half Marathon 2017. В соревнованиях приняли участие около 3000 бегунов. В программе легкоатлетического полумарафона — 4 взрослых забега на дистанции: 21,0975м, 10 км, 5 км и 2 км, а также 3 детские дистанции на 1000 м, 500 м и 100 м.

Около 100 человек стали участниками международных соревнований по плаванию на открытой воде «Черноморская Жемчужина» в акватории одесского пляжа «Ланжерон». В заплыве «Жемчужина Ланжерона» на дистанции 3000 м приняли участие женщины и мужчины (отдельно) всех возрастных категорий (но не старше 60 и 65 лет соответственно). Участниками заплыва «Малый одесский круг» на дистанции 1500 м стали женщины и мужчины всех возрастных категорий; девушки и юноши старше 12 лет.

3 июня на стадионе «Спартак» состоялся футбольный матч между ветеранами футбола — многократным чемпионом Украины, футбольным клубом «Ришелье» и сборной командой ветеранов футбола Израиля. Матч был посвящен памяти основателя и почётного президента футбольного клуба «Днестр» Виктора Дукова.

Третий год подряд Одесса принимала Суперкубок Украины по футболу. На стадионе «Черноморец» за кубок боролись чемпион прошлого футбольного сезона «Шахтер» и киевское «Динамо». В поддержку матча на территории Центрального парка культуры и отдыха им. Т.Г. Шевченко был организован легкоатлетический забег для всех желающих.

На территории физкультурно-спортивного комплекса Национального университета «Одесская юридическая академия» проходил 21-й турнир памяти выдающегося одесского боксера Семена Трестина. В турнире приняли участие спортсмены из 10 стран: Азербайджана, Беларуси, Дагестана, Швеции, Ирана, Израиля, Казахстана, Молдовы, Приднестровья и Украины. С 2017 года турниру присвоен класс «А», и он внесён в календарь официальных соревнований Европейской боксёрской конфедерации (EUBC).

В августе традиционно прошли велосипедные гонки «Тур ДеРибас» и «Гран-при Одессы», чемпионат Украины по плаванию на открытой воде с участием более 100 спортсменов, а также второй этап чемпионата Украины по аквабайку.

Площадкой для обмена мнением, опытом и знаниями в спорте, демонстрации побед, достижений и умений спортсменов стала первая Всеукраинская спортивная выставка «SEANERGY GLOBAL SPORT EXPO» в Одесском дворце спорта. Форум посетили Президент Национального олимпийского комитета Украины Сергей Бубка и делегация представителей НОК Украины.

26 и 27 августа на Театральной площади Одессы прошло торжественное открытие и закрытие пятого этапа Национальной гоночной серии «Кубок Лиманов» ралли «Куяльник» с награждением победителей.

Ко Дню физической культуры и спорта Украины на Приморском бульваре Одессы состоялся фестиваль спорта. В рамках праздника прошли: турниры по армрестлингу и гиревому спорту, фестиваль спортивных танцев, показательные выступления по различным видам спорта.

На Потемкинской лестнице традиционно стартовал праздничный забег, в котором приняли участие 860 человек.

В рамках фестиваля спорта впервые в Одессе был установлен рекорд Украины по массовому исполнению спортивного упражнения «планка». Участниками этой акции стали 777 человек, что зафиксировано представителями Книги рекордов Украины с выдачей официального свидетельства.

Всеукраинские соревнования по скейтбордингу прошли в Одессе в рамках открытия стационарной площадки для занятий экстремальными видами спорта в Центральном парке культуры и отдыха им. Т.Г. Шевченко. Четырехуровневая спортивная площадка состоит из сооружений для выполнения трюков и экстрим-катания на роликах, скейтах и велосипедах.

С целью стимулирования и поддержки перспективных спортсменов города, закрепления статуса Одессы как крупного спортивного центра Украины, в котором большое внимание уделяется развитию физической культуры и спорта, была учреждена ежегодная муниципальная премия Одесского городского головы «Спортивная столица» для лучших спортсменов Одессы.

Муниципальная премия назначается по итогам года лучшим спортсменам города по олимпийским и неолимпийским видам спорта в размере 5 тыс. грн. (до 40 человек) и лучшей спортивной команде Одессы (основной состав) по олимпийскому либо неолимпийскому виду спорта в размере 20 тыс. грн. (одна команда).

В текущем году продолжается работа по выплате ежемесячной муниципальной денежной стипендии Одесского городского головы выдающимся спортсменам и их тренерам, ветеранам спорта. Данные выплаты получает 71 человек на общую сумму 1 млн. 219 тыс. 200 грн.

В городе продолжается реализация проекта «Гордость Одессы»: на рекламных площадях города размещаются сюжеты о лучших одесских спортсменах (в том числе и паралимпийцев), достигших весомых спортивных результатов.

«Популяризация здорового образа жизни, занятий спортом, развитие физической культуры, наряду с обеспечением функционирования спортивных школ, города являются приоритетными задачами управления по физической культуре и спорту. Данная работа будет продолжена и в следующем году с целью расширения круга привлекаемой аудитории. Для этого необходимо продолжать проведение спортивных мероприятий, которые пользуются успехом у населения, повышать их уровень, а также приложить усилия по дальнейшему совершенствованию городской спортивной инфраструктуры», -- отметил Руслан Пуздрач.