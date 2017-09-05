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Жить по-зимнему...
14:50 / 28.10.2017
В ночь с 28 на 29 октября Одесса, как и вся Украина, переходит на зимнее время — стрелки часов необходимо перевести на один час назад.
В Департаменте информации Одесского горсовета напомнили, что, согласно постановлению Кабинета Министров Украины от 13 мая 1996 года №509 «О порядке исчисления времени на территории Украины», 29 октября 2017 г. в 04:00 по киевскому времени стрелки часов будут переведены на 1 час назад.
Таким образом отменяется летнее время, на которое украинцы перешли в ночь с 25 на 26 марта.
Напомним, что переход на летнее время был предложен с целью более рационального использования светлого времени суток и для экономии энергоресурсов и применяется в целом ряде стран мира.
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Пётр Липовенко
Президент Ассоциации "Аэропорты Украины" Петр Липовенко считает начало работы нового пассажирского терминала в одесском аэропорту "более, чем знаковым событием, как для Южной Пальмиры, так и Украины в целом" и уверен, что в кратчайшие сроки будет решена стратегическая проблема строительства новой взлётно-посадочной полосы.
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