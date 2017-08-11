Праздничные мероприятия ко Дню города продлятся по 3 сентября

11:33 / 30.08.2017

Праздничные мероприятия в Одессе ко Дню города в нынешнем году продлятся по 3 сентября.

Так, согласно обнародованной городскими властями программе, 30 августа в музее Свято-Архангело-Михайловского монастыря состоится проект «Константинополь — Стамбул — Одесса: связь времен и поколений». Культурологическая акция, состоящая из концертной программы и выставки работ одесских фотохудожников, расскажет о многовековых духовных связях Киевской Руси и Византии, Украины и Турции, Одессы и Стамбула.

Вечером 30 августа пройдет уже ставший традиционным фестиваль «Рыжий город», который в нынешнем году посвящен 70-летию со дня рождения Георгия Голубенко. В программе фестиваля: взлёт воздушного шара над Одессой, Парад рыжих, концерт в Горсаду, конкурсы с призами и подарками, выступление рыжих клоунов театра «Маски-шоу» и др.

31 августа в Городском саду состоится концерт украинского композитора пианиста-виртуоза, обладателя Голливудской премии импровизаторов Евгения Хмары в сопровождении Камерного оркестра Одесской филармонии.

Более 400 уникальных снимков, на которых запечатлена Одесса в период конца XVIII — середины XIX веков представят 1 сентября в Одесском музее Западного и Восточного искусства в рамках проекта «Одесса в старых фотографиях».

Также 1 сентября в Городском саду с концертом «В Одессе все свои» выступят: группа «Jam Band» и коллективы национальных меньшинств — молодежный фольклорный ансамбль «Зорецвіт», танцевальный коллектив «Лудо-младо», фолк-группа «ФА-диез», танцевальный коллектив «Български сърца» и другие.

1 сентября стартует II Фестиваль световых, архитектурных, проекционных технологий и инсталляций «Odessa Light Fest», открытие которого состоится с участием эстрадно-симфонического оркестра. В течение трех дней одесситы и гости города смогут наблюдать световое интерактивное шоу, во время которого центральные здания и исторические достопримечательности города превратятся в уникальные художественно-световые объекты.

3 сентября в Городском саду состоится концерт памяти Юрия Кузнецова с участием Одесского национального филармонического оркестра (дирижер Игорь Шаврук), Тамары Лукашевой и других.

Основные мероприятия по празднованию Дня города, конечно же, состоятся 2 сентября. Стартуют они на Думской площади с торжественной церемонии открытия (10:00). В этот день к подножию памятников основателям Одессы будут возложены цветы.

Традиционно на Приморском бульваре состоится фестиваль декоративно-прикладного искусства и мастер-классы победителей городского фестиваля-конкурса «Звездная юность Одессы».

В рамках Дня города 2 сентября в парке им. Т. Г. Шевченко будет реализован проект «Городок USAID». Гости смогут получить профессиональные консультации по энергоэффективности, узнать об источниках чистой энергии и ее применении, разработке проектов по улучшению городской инфраструктуры, возможностях участия в законотворческом процессе, реформе децентрализации в Украине и др.

Для детей будут организованы различные игры, в частности по конструированию и приведению в действие механизмов с помощью источников чистой энергии, веселые мастер-классы по созданию бумажных мельниц, конкурс рисунков «Мой красивый город» и других мероприятиях.

2 сентября будет реализован проект «Одесский немецкий трамвай», посвященный годовщине строительства жителями немецкой колонии трамвайной электрической линии, которая соединила поселок Люстдорф с Одессой. На Старосенной площади гостей будут угощать блюдами национальной кухни, представят концерт творческих коллективов немецких обществ из различных регионов Украины, проведут мастер-классы и выставки декоративно-прикладного искусства.

Очередным подарком для города станет открытие на Аллее звезд Одессы новых имен Илье Ильфу, Евгению Петрову, Валентину Катаеву, Кириаку Костанди, Валерию Ободзинскому и Константину Паустовскому.

Новую экспозицию в День города представит Музей-квартира Леонида Утесова, а в Греческом парке стоится открытие стелы скульптора Михаила Ревы.

Также 2 сентября в Городском саду выступит муниципальный филармонический оркестр г. Амфилохия (Греция).

Самым масштабным и зрелищным событием Дня города станет гала-концерт на Потемкинской лестнице. В нем примут участие одесские артисты, а также Нино Катамадзе, Celentano Tribute, «Океан Эльзы».

Празднование Дня города завершится красочным фейерверком.

Кроме, того 2 сентября состоится музыкально-развлекательное мероприятие «Трамвай счастья». Жители и гости города смогут бесплатно прокатиться в трамвайном вагоне маршрута №4.

Множество мероприятий пройдет в День города во всех районах Одессы, в парковых зонах и возле районных администраций.

Праздничные спектакли и концерты подготовили ко Дню города театры Одессы: 1-2 сентября в Одесской филармонии состоится концерт Национального одесского филармонического оркестра «Odessa international»; 1 и 3 сентября в Одесском академическом театре музыкальной комедии им. М. Водяного — оперетта И. Дунаевского «Белая акация»; 3 сентября в Одесском национальном академическом театре оперы и балета — концерт с участием артистов из Греции и др.