Одесса > Актуальные темы > Общество ПОЗДРАВЛЕНИЕ СЕРГЕЯ ГРИНЕВЕЦКОГО С ДНЁМ ПОБЕДЫ 10:44 / 09.05.2017 Дорогие одесситы! Поздравляю вас с праздником 9 мая — Днём Победы! В наши дни ветеранов, воевавших на фронтах, работавших в тылу, — живых и ушедших из жизни — может защитить только ПАМЯТЬ, только ПРАВДА и СОВЕСТЬ народа!



Почётный гражданин Одесской области

Сергей Гриневецкий версия для печати

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