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ПОЗДРАВЛЕНИЕ СЕРГЕЯ ГРИНЕВЕЦКОГО С ДНЁМ ПОБЕДЫ
10:44 / 09.05.2017
09-05-2017

Дорогие одесситы!

Поздравляю вас с праздником 9 мая — Днём Победы!

В наши дни ветеранов, воевавших на фронтах, работавших в тылу, — живых и ушедших из жизни — может защитить только ПАМЯТЬ, только ПРАВДА и СОВЕСТЬ народа!

Почётный гражданин Одесской области
Сергей Гриневецкий

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