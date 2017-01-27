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ПОЗДРАВЛЕНИЕ СЕРГЕЯ ГРИНЕВЕЦКОГО С ДНЁМ ПОБЕДЫ
10:44 / 09.05.2017
Дорогие одесситы!
Поздравляю вас с праздником 9 мая — Днём Победы!
В наши дни ветеранов, воевавших на фронтах, работавших в тылу, — живых и ушедших из жизни — может защитить только ПАМЯТЬ, только ПРАВДА и СОВЕСТЬ народа!
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