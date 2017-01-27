В Одессе и области собирают гуманитарную помощь для жителей Авдеевки

10:12 / 02.02.2017

В Одессе начался сбор гуманитарной помощи для жителей пострадавшей от артиллерийских и ракетных обстрелов Авдеевки. В результате обстрелов в Авдеевке прекращено электроснабжение, ограничено теплоснабжение и водоснабжение.

По всей стране ведётся сбор гуманитарной помощи. В перечне первоочередных мероприятий — обеспечение теплой одеждой, дизтопливом, средствами обогрева, продуктами питания и тому подобное.

1 февраля в Одесской ОГА (пр-т Шевченко, 4, 3-й подъезд, со стороны ул. Канатной) начался сбор гуманитарной помощи от жителей и предприятий Одессы и области.

Контактное лицо для предприятий — Безпоясна Татьяна Ивановна, телефоны для связи — 7189-397, 7189-574, 7189-620, 7189-520. Контактное лицо для жителей Одессы — Клець Владимир Иванович, телефоны для связи — 067-782-56-78, 063-957-00-67.

Как сообщили агентству в пресс-службе промрынка «7 км», администрация «7 километра» намерена отправить гуманитарный груз своими силами и призывает всех неравнодушных предпринимателей присоединиться к акции помощи. Пункты приема благотворительной помощи находятся на хоздворе рынка на 5-й площадке и во всех администрациях торговых комплексов.

Одесское коммунальное предприятие «Одесфарм» готовит к отправке необходимые медикаменты, в том числе: перевязочные материалы, антибиотики, обезболивающие средства, шприцы, системы для в/в растворов, памперсы для детей и взрослых, и пр.

Также сотрудники Управления развития потребительского рынка и защиты прав потребителей Одесского горсовета организуют сбор необходимых продуктов питания, хозяйственных товаров и моющих средств.

Собранная гуманитарная помощь будет передана в Штаб оказания гуманитарной помощи пострадавшим регионам Донецкой области.

Вице-мэр Одессы Зинаида Цвиринько также сообщила, что одесская мэрия предложила военно-гражданской администрации Авдеевки отправить детей в Одессу.

«Со своей стороны, мы гарантируем размещение детей в детском спортивно-оздоровительном лагере «Виктория», где они смогут находиться в безопасности. Для них будут организованы не только отдых, но и обучающие программы», — сказала З. Цвиринько.