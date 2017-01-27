ИА «Контекст Причерноморье»
логин:
пароль:
русская версия | english version
Новости
Колонка автора
Мониторинги
Обзоры
Анонсы
Спорт
Архив
Пресс-релизы
Фото и видео
Конкурс журналистов
Голосование
Когда Вы обычно убираете/выбрасываете ёлку?
В течение недели после 1 января
В середине — конце января
В феврале
Весной
Ближе к следующему Новому году
Вообще не ставим ёлку
 
Погода




В Одессе и области собирают гуманитарную помощь для жителей Авдеевки
10:12 / 02.02.2017

В Одессе начался сбор гуманитарной помощи для жителей пострадавшей от артиллерийских и ракетных обстрелов Авдеевки. В результате обстрелов в Авдеевке прекращено электроснабжение, ограничено теплоснабжение и водоснабжение.

По всей стране ведётся сбор гуманитарной помощи. В перечне первоочередных мероприятий — обеспечение теплой одеждой, дизтопливом, средствами обогрева, продуктами питания и тому подобное.

1 февраля в Одесской ОГА (пр-т Шевченко, 4, 3-й подъезд, со стороны ул. Канатной) начался сбор гуманитарной помощи от жителей и предприятий Одессы и области.

Контактное лицо для предприятий — Безпоясна Татьяна Ивановна, телефоны для связи — 7189-397, 7189-574, 7189-620, 7189-520. Контактное лицо для жителей Одессы — Клець Владимир Иванович, телефоны для связи — 067-782-56-78, 063-957-00-67.

Как сообщили агентству в пресс-службе промрынка «7 км», администрация «7 километра» намерена отправить гуманитарный груз своими силами и призывает всех неравнодушных предпринимателей присоединиться к акции помощи. Пункты приема благотворительной помощи находятся на хоздворе рынка на 5-й площадке и во всех администрациях торговых комплексов.

Одесское коммунальное предприятие «Одесфарм» готовит к отправке необходимые медикаменты, в том числе: перевязочные материалы, антибиотики, обезболивающие средства, шприцы, системы для в/в растворов, памперсы для детей и взрослых, и пр.

Также сотрудники Управления развития потребительского рынка и защиты прав потребителей Одесского горсовета организуют сбор необходимых продуктов питания, хозяйственных товаров и моющих средств.

Собранная гуманитарная помощь будет передана в Штаб оказания гуманитарной помощи пострадавшим регионам Донецкой области.

Вице-мэр Одессы Зинаида Цвиринько также сообщила, что одесская мэрия предложила военно-гражданской администрации Авдеевки отправить детей в Одессу.

«Со своей стороны, мы гарантируем размещение детей в детском спортивно-оздоровительном лагере «Виктория», где они смогут находиться в безопасности. Для них будут организованы не только отдых, но и обучающие программы», — сказала З. Цвиринько.

версия для печати

Комментарии

Нет комментариев
Контрольный код: *
 
 
введите, пожалуйста, буквы, которое вы видите слева
Ваше имя: *   Ваш e-mail:
Комментарий: *
Поиск:
расширенный

Колонка автора
Артём Филипенко
Хромой тигр Восточной Европы. Как популисты в Румынии ставят крест на «экономическом чуде»
Начавшийся экономический рост в Румынии готово зарубить ее собственное правительство

 
Loading...

Последние новости:
10:15 02.02.2017
Назначен новый начальник Киевского отдела полиции Одессы
10:08 02.02.2017
Активисты планируют провести брифинг в Верховной Раде по вопросу Потемкинской лестницы
09:52 02.02.2017
Матчи «Зимнего Кубка ДЮФЛУ-2017» пройдут в Одессе 3-5 февраля
09:25 02.02.2017
Ликвидирована преступная группировка, которая занималась разбойными нападениями на частные дома
17:55 01.02.2017
В четверг, 2 февраля, в ряде домов Одессы снова не будет света


© 2005—2017 Информационное агентство «Контекст-Причерноморье»
Свидетельство Госкомитета информационной политики, телевидения и радиовещания Украины №119 от 7.12.2004 г.
Использование любых материалов сайта возможно только со ссылкой на информационное агентство «Контекст-Причерноморье»
© 2005—2017 S&A design team / 0.009