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Крещенские купания проходят в Одессе
15:04 / 19.01.2017
В канун христианского праздника Крещения Господнего на пляжах Одессы прошли богослужения, освящение воды и стартовали традиционные Крещенские купания в море.
Так, в ночь с 18 на 19 января на пляже «Золотой берег» (16 ст. Б. Фонтана) викарий Одесской епархии епископ Южненский Преосвященнейший Диодор в честь великого православного праздника Крещения Господнего совершил обряд освящения воды, после чего состоялись Крещенские купания.
В мероприятии приняли участие более 1,5 тысячи одесситов.
Также для проведения купаний были специально подготовлены места на пляжах «Ланжерон» и «Лузановка», где организовано дежурство медиков и спасателей, установлены раздевалки и палатки с горячим чаем.
Купания в крещенской воде, которая, как считается, в этот день приобретает особые свойства, традиционно продолжается в течение всего дня 19 января.
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Сергей Гриневецкий
Каждый раз выборы местных советов проходят по новой избирательной системе, и каждый эксперимент признается не совсем удачным. А тем временем местное самоуправление остается излишне политизированным, значительная часть его энергии уходит в гудок политических интриг и противостояний.
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