Крещенские купания проходят в Одессе

15:04 / 19.01.2017

В канун христианского праздника Крещения Господнего на пляжах Одессы прошли богослужения, освящение воды и стартовали традиционные Крещенские купания в море.

Так, в ночь с 18 на 19 января на пляже «Золотой берег» (16 ст. Б. Фонтана) викарий Одесской епархии епископ Южненский Преосвященнейший Диодор в честь великого православного праздника Крещения Господнего совершил обряд освящения воды, после чего состоялись Крещенские купания.

В мероприятии приняли участие более 1,5 тысячи одесситов.

Также для проведения купаний были специально подготовлены места на пляжах «Ланжерон» и «Лузановка», где организовано дежурство медиков и спасателей, установлены раздевалки и палатки с горячим чаем.

Купания в крещенской воде, которая, как считается, в этот день приобретает особые свойства, традиционно продолжается в течение всего дня 19 января.