ИА «Контекст Причерноморье»
логин:
пароль:
русская версия | english version
Новости
Колонка автора
Мониторинги
Анонсы
Спорт
Архив
Пресс-релизы
Фото и видео
Конкурс журналистов
Голосование
Когда Вы обычно убираете/выбрасываете ёлку?
В течение недели после 1 января
В середине — конце января
В феврале
Весной
Ближе к следующему Новому году
Вообще не ставим ёлку
 
Погода




Крещенские купания проходят в Одессе
15:04 / 19.01.2017
19-01-2017

В канун христианского праздника Крещения Господнего на пляжах Одессы прошли богослужения, освящение воды и стартовали традиционные Крещенские купания в море.

Так, в ночь с 18 на 19 января на пляже «Золотой берег» (16 ст. Б. Фонтана) викарий Одесской епархии епископ Южненский Преосвященнейший Диодор в честь великого православного праздника Крещения Господнего совершил обряд освящения воды, после чего состоялись Крещенские купания.

В мероприятии приняли участие более 1,5 тысячи одесситов.

Также для проведения купаний были специально подготовлены места на пляжах «Ланжерон» и «Лузановка», где организовано дежурство медиков и спасателей, установлены раздевалки и палатки с горячим чаем.

Купания в крещенской воде, которая, как считается, в этот день приобретает особые свойства, традиционно продолжается в течение всего дня 19 января.

версия для печати

Комментарии

Нет комментариев
Контрольный код: *
 
 
введите, пожалуйста, буквы, которое вы видите слева
Ваше имя: *   Ваш e-mail:
Комментарий: *
Поиск:
расширенный

Колонка автора
Сергей Гриневецкий
ДЕНЬ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ — ДЕНЬ ДЛЯ РАЗДУМИЙ
Каждый раз выборы местных советов проходят по новой избирательной системе, и каждый эксперимент признается не совсем удачным. А тем временем местное самоуправление остается излишне политизированным, значительная часть его энергии уходит в гудок политических интриг и противостояний.

 
Loading...

Последние новости:
17:53 19.01.2017
Первый фестиваль китайского кино откроется завтра в Одессе
17:32 19.01.2017
Около 9 тысяч человек приняли участие в Крещенских купаниях в Одессе
16:52 19.01.2017
В АМПУ состоялось совещание с представителем Минтранса Канады по вопросам морской безопасности
15:38 19.01.2017
99 краж грузов и матценностей ОЖД было раскрыто в 2016 году
13:58 19.01.2017
Комплекс военных учений пройдёт в течение недели на территории области


© 2005—2017 Информационное агентство «Контекст-Причерноморье»
Свидетельство Госкомитета информационной политики, телевидения и радиовещания Украины №119 от 7.12.2004 г.
Использование любых материалов сайта возможно только со ссылкой на информационное агентство «Контекст-Причерноморье»
© 2005—2017 S&A design team / 0.009