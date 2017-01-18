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ПАМЯТИ ДРУГА...
13:45 / 18.01.2017
18.01.2017

Ушёл из жизни Юрий Алексеевич Петренко. Ушел, только переступив порог своего семидесятилетия.

Юрий Алексеевич работал в различных художественных коллективах Украины. Его интересные творческие идеи, прекрасные организаторские способности не могли остаться незамеченными. Он проявил себя как талантливый руководитель, будучи и первым директором Всемирного Клуба одесситов, и директором Одесской областной филармонии, руководителем Одесского национального театра оперы и балета, начальником управления культуры областной администрации.

С 1994 года Юрий Петренко занимал должность заместителя председателя Одесской областной государственной администрации, курируя социальный блок. Он досконально знал проблемы образования, культуры, здравоохранения и социальной защиты, стремился внедрять новаторский, современный подход к их решению. Именно по его инициативе и под его непосредственным руководством были реализованы такие масштабные проекты, как интерактивные программы развития социальной сферы Одесской области.

Талантливый человек, он умел органично объединять управленческую работу с работой творческой. Юрий Алексеевич, без преувеличения, был одним из фундаторов новых культурных традиций Одесского региона, объединяющих международное пространство языком культурной дипломатии. С 1998 по 2004 был организатором и главным режиссером творческих отчетов Одесской области в Киеве; стал основателем и художественным руководителем Первого Международного фестиваля еврейской музыки, фестивалей искусств «Дунайская весна» и «Белая акация», кинофестиваля «Золотой Дюк»; художественным руководителем главных культурных и концертных проектов Одесчины за рубежом (Франция, Бельгия, Польша, Россия, Туркменистан и т.д.).

Юрий Петренко занимал активную жизненную позицию. Он никогда не был равнодушным, рутинным чиновником, всегда был требовательным и ответственным и к себе, и к членам своей команды.

Его заслуги отмечены высоким званием «Заслуженный деятель искусств Украины».

Завершился жизненный путь Юрия Алексеевича Петренко. Он ушёл из мирской жизни, но дела его, заложенные им традиции будут жить в истории и сегодняшнем дне Одесского региона.

Светлая память!


Симоненко В.К., Боделан Р.Б., Гриневецкий С.Р., Новацкий В.Н., Тиндюк Н.А., Балух В.С., Богоявленский Н.О., Борисенко В.А., Борисенко Л.И., Буркинский Б.В., Калинчук В.А., Киссе А.И., Левчук В.В., Липовская С.А., Мирошников А.М., Примак В.А., Смаглий П.А.

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Сергей Гриневецкий
ДЕНЬ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ — ДЕНЬ ДЛЯ РАЗДУМИЙ
Каждый раз выборы местных советов проходят по новой избирательной системе, и каждый эксперимент признается не совсем удачным. А тем временем местное самоуправление остается излишне политизированным, значительная часть его энергии уходит в гудок политических интриг и противостояний.

 
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