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С НОВЫМ ГОДОМ!
17:42 / 31.12.2016
Дорогі друзі!
Щиро Ваші,
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Сергей Гриневецкий
Каждый раз выборы местных советов проходят по новой избирательной системе, и каждый эксперимент признается не совсем удачным. А тем временем местное самоуправление остается излишне политизированным, значительная часть его энергии уходит в гудок политических интриг и противостояний.
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