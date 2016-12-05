ИА «Контекст Причерноморье»
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Погода




С НОВЫМ ГОДОМ!
17:42 / 31.12.2016
yolka-2017

Дорогі друзі!

Вітаємо всіх наших читачів, партнерів, колег із Новим, 2017 роком!
Вдячні вам за те, що були з нами. Ми будемо і надалі робити все необхідне для того, щоб своєчасно забезпечувати вас цікавими новинами.
Нехай збудуться ваші найкращі надії, а у минулому залишаться негаразди і турботи.
Беріть з собою у новий рік завзяття, сподівання, гарний настрій!
Щастя, радості, здоров’я, добробуту!
Перемоги і миру!

Щиро Ваші,
Колектив інформагенства «Контекст-Причорномор’є»

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Сергей Гриневецкий
ДЕНЬ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ — ДЕНЬ ДЛЯ РАЗДУМИЙ
Каждый раз выборы местных советов проходят по новой избирательной системе, и каждый эксперимент признается не совсем удачным. А тем временем местное самоуправление остается излишне политизированным, значительная часть его энергии уходит в гудок политических интриг и противостояний.

 
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