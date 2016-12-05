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Поздравление Сергея Гриневецкого с наступающим Новым годом
11:55 / 30.12.2016
Уважаемые земляки, дорогие одесситы!
В 2016-м году мы прошли путь от наполненной эйфорией мечты до разочарования.
Но, несмотря на это, наши люди со свойственным им оптимизмом и мудростью, неповторимым чувством юмора продолжали жить и работать, не теряя веры.
Желаю вам счастливых Новогодних и Рождественских праздников!
И пусть в 2017-м году мир и согласие, благополучие и достаток превратятся из мечты в реальность!
Почётный гражданин Одесской области
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Сергей Гриневецкий
Каждый раз выборы местных советов проходят по новой избирательной системе, и каждый эксперимент признается не совсем удачным. А тем временем местное самоуправление остается излишне политизированным, значительная часть его энергии уходит в гудок политических интриг и противостояний.
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