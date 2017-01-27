Грузопереработка в портах Украины по итогам 5 месяцев превысила 55 миллионов тонн

15:06 / 06.06.2017

В январе-мае 2017 года грузопереработка в морских портах Украины составила 55 млн. 609 тыс. тонн, что на 4,5% выше показателей аналогичного периода 2016 года.

Так, по оперативным данным ГП «Администрация морских портов Украины», перевалка экспортных грузов в морских портах Украины по итогам 5 месяцев составила 42 млн. 971 тыс. тонн (рост на 4,7% к показателям 2016 года), импортных — 7 млн. 880 тыс. тонн (рост на 14%).

Перевалка транзитных грузов составила 4 млн. 309 тыс. тонн (снижение на 1,9% относительно показателей 2016 года), внутреннего сообщения — 448 тыс. тонн (снижение на 49,9%).

Наибольшие объемы переработки грузов показали порты «Южный» — 18,47 млн. тонн (+6,6% к показателям за аналогичный период прошлого года), Одессы — 10,41 млн. тонн (+1,6%), Николаева — 9,77 млн. тонн (+6,5%).

Совокупный объем обработки наливных грузов увеличился на 12,1%, составив 4,770 млн. тонн. В лидерах по переработке наливных грузов морской порт «Южный» — 1,407 млн. тонн (-14%), Николаевский порт – 1,334 млн. тонн (+32,6%), и Одесский морской порт — 0,970 млн. тонн (+23,4%).

Совокупный объем перевалки сухих грузов составил 40,31 млн. тонн, что на 8,7% выше прошлогодних показателей за аналогичный период. Лидерами в переработке сухогрузов стали морские порты «Южный» — 16,51 млн. тонн (+8,1%), Николаев – 7,46 млн. тонн (+10,4%), Черноморск — 4,74 млн. тонн (-6%) и Одесса — 4,29 млн. тонн (+11%).

Переработка контейнеров в морских портах за отчетный период выросла на 2,4% и составила 245 тыс. 522 TEU, из которых 210 тыс. 255 TEU переработано на причалах Одесского порта.

За отчетный период морские порты Украины обработали 4 тыс. 607 судов, что на 6,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.