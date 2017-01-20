Реформы портовой отрасли: слово и дело

11:55 / 20.01.2017

На прошлой неделе государственное предприятие «Администрация морских портов Украины» получила нового руководителя.



За несколько дней до этого министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян провел информационную «подготовку» этого события, написав пост на своей странице в Facebook, где заявил: «в Україні практично неможливо знайти фахівця, який був би відповідальним і порядним висококласним професіоналом з нульовою толерантністю до корупції». Соответственно, такого специалиста министр нашел за границей. Им стал Райвис Вецкаганс из Латвии. На представлении министр заявил, что это назначение станет первым шагом в реформировании морской отрасли. Прессу и общественность пытаются убедить в том, что министр-реформатор чуть ли не единолично противостоит коррупции на морском транспорте, особенно в АМПУ – даже иностранца с опытом работы в портовой отрасли нашел.

При этом, в чем суть реформ в морской отрасли, какова программа нового руководителя АМПУ и есть ли она вообще не сообщается.

Понятно, что сейчас самым модным является тема борьбы с коррупцией, о чем министр рассуждает в каждом интервью. Раз программу не предъявили, надо смотреть на конкретные действия.

Первым шагом нового руководителя ГП «АМПУ» стала попытка увольнения начальника Одесского филиала ГП «АМПУ» Михаила Соколова. Все привыкли к тому, что за последний год в большинстве портов Украины постоянно проводились проверки разными ведомствами, в частности, в Одесском филиале ГП «АМПУ» таких проверок было более десятка (в том числе три проводило министерство инфраструктуры).

По словам источника в Профкоме Одесского порта, Михаил Соколов получил ультиматум в виде необходимости срочного увольнения по собственному желанию, однако не принял его, так как не услышал конкретных причин и источник такого требования.

Сразу же, после отказа М. Соколова уйти по собственному желанию, министерство инфраструктруры (по ходатайству Р. Вецкаганса) создает очередную комиссию, которая должна проверить деятельность Одесского филиала «АМПУ» за 2 года и отстраняет от занимаемой должности М. Соколова «на время проверки».

В состав комиссии вошли сотрудники министерства инфраструктуры, главного офиса «АМПУ» и 5 сотрудников ГП «Одесский морской торговый порт». Т.е. ни одного реально независимого специалиста (от общественных организаций, международных аудиторов, экспертов) в состав комиссии не привлекли. Нетрудно предположить, какую задачу поставили перед комиссией. В пользу версии фактически рейдерского захвата Одесского порта говорит и тот факт, что на время работы комиссии и.о. начальника Одесского филиала «АМПУ» назначается Александр Зубик, член команды «винницких», которые уже контролируют ГП «Одесский морской торговый порт». Таким образом, образом «цепь замкнулась» и на сегодняшний день обе государственные структуры, контролирующие Одесский порт (ГП «Одесский морской торговый порт» и Одесский филиал «Администрации морских портов Украины») управляются «винницкой» командой Игоря Ткачука. Сам А. Зубик, бывший сотрудник винницкого УБОП, который работал в ГП «Одесский морской торговый порт» заместителем И. Ткачука, а до этого работал под его руководством в «Укрпочте». Стаж работы А. Зубика в портовой отрасли – несколько месяцев. Интересным штрихом является и то, что все 5 сотрудников ГП «Одесский морской торговый порт», участвующие в очередном (или внеочередном) «аудите» деятельности команды М. Соколова, пришли в Одесский порт с И. Ткачуком, т.е. также имеют «большой» опыт работы в Одесском порту – т.е несколько месяцев (кстати, всего с И. Ткачуком в ГП «одесский морской торговый порт» пришло несколько десятков человек).

Желание команды И. Ткачука (брата народного депутата от БПП Г.Ткачука) полностью взять Одесский порт под свой контроль понятно. Непонятно только какое отношение это имеет к реформам и почему первым шагом Р. Вецкаганса стала именно передача Одесского филиала «АМПУ» «винницким», которые уже оставили о себе добрую «славу» в «Укрпочте». Ведь И. Ткачук в течение 10 месяцев сидел в кресле и.о. руководителя «Укрпочты» и всеми силами пытался блокировать проведение конкурса по выбору руководителя этого предприятия. В частности, один из видных членов его «команды», Дмитрий Чалый, в сентябре 2015 года подал в иск суд на министерство инфраструктуры и даже заблокировал на некоторое время проведение конкурса, чему в своем facebook возмущался тогдашний министр инфраструктуры Андрей Пивоварский. Пикантная деталь – во время подачи иска Д. Чалый занимал пост заместителя И. Ткачука в «Укрпочте». В итоге конкурс все-таки состоялся, по его результатам пришел новый руководитель и вся «команда» И. Ткачука отправилась искать новое «хлебное» место. Таким местом вскоре стало ГП «Одесский морской торговый порт», куда И.Ткачук также был назначен в качестве и.о. Вероятно, новый конкурс на пост начальника этого предприятия будет назначен не скоро, ведь никаких шансов выиграть сколько-нибудь честный конкурс у И. Ткачука нет. Кстати, Д. Чалый в настоящее время тоже «трудится» в ГП «ОМТП» в качестве и.о. заместителя начальника по экономике.

Но вернемся к Р. Вецкагансу. Программы нет (по крайней мере, она не предъявлена), первые шаги похожи на банальное выполнение «заказа» или отработку «команды». Вряд ли можно говорить о реальной независимости человека, пришедшего на достаточно сложное предприятие в качестве и.о. И вообще, какой независимый, востребованный рынком специалист, согласится на переезд в другую страну, не имея контракта, лишь в качестве и.о.? Возможно, какие-то ответы можно получить исследовав биографию Р. Вецкаганса, ведь он был в свое время в числе 15 топ-менеджеров «Литовского пароходства», которым хозяева предъявили обвинения на 20 млн. долл. США. А еще буквально несколько месяцев назад Р. Вецкаганс работал одним из руководителей российского порта Бронка (Санкт-Петербург), хозяева которого тесно связаны с ФСБ и ФСО России, а также один из них руководил в свое время российским аналогом ГП «Администрация морских портов Украины» — ФГУП «РосМорПорт». Возможно, в лице Р. Вецкаганса мы имеем дело с простым «наемником», которому все равно на кого работать и который хорошо знает как вести бизнес «по-русски». В этом случае его согласие на должность исполняющего обязанности с возможностью «порулить» как минимум несколько месяцев выглядит логично. Первый «проект» в Одесском порту уже реализовывается вовсю.

Министр инфраструктуры, как приоритет, постоянно декларирует европейский ценности и борьбу с коррупцией. Однако его слова полностью расходятся с делом. Ведь проблемы в ГП «АМПУ» связаны не только и не столько с конкретными людьми. Само по себе это предприятие создано так и функционирует в такой системе координат, что мимо него очень тяжело пройти желающим «сделать бизнес» на государстве. Ведь суть «АМПУ» — собирать деньги с портов и «перераспределять» их с «максимальной эффективностью». При этом желательно это делать максимально «тихо», ведь деньги любят тишину. Портовики уже стонут от этой «эффективности». В 2015 году доход «АМПУ» составил 6,8 млрд. грн. – есть за что бороться. Министр же вместо того, чтобы делать максимально прозрачной и справедливой систему перераспределения средств, собираемых «АМПУ», привлекая к этому вопросу действительно независимых специалистов, публично обсуждая проекты, в которые планируется инвестировать средства «АМПУ», видимо, хочет просто забрать в свои руки такой «хлебный» механизм по «зарабатыванию» денег.

И предъявление украинцам на должности и.о. главы ГП «АМПУ» очередного экспата является просто ширмой, за которой происходят печальные для портовой отрасли «переделы» и «договорняки», столь привычные для Украины.





Aвтор: Игорь Неволин

Источник: АНТИКОР

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