100 дней: губернатор Максим Степанов о первых результатах своей работы на посту

09:46 / 27.04.2017

Председатель Одесской областной государственной администрации отчитался о своей работе по итогам 100 дней пребывания на посту. Президент Пётр Порошенко не приехал выслушать этот доклад, хотя обещал, назначая Степанова, «жёстко спросить с него» в конце апреля. Слушателями стали журналисты и представители общественности.

Отчёт, по сути, содержит довольно оптимистичные показатели и прогнозы дальнейшего развития области.

Экономика области: рост по сравнению с прошлым годом

«С начала 2017 г. Одесская область демонстрирует существенный рост показателей реального сектора экономики по сравнению с таким же периодом 2016 года», — заявил губернатор. По его данным, объем промышленного производства вырос на 8,7%, объем грузовых перевозок — на 14,3%, объем выполненных строительных работ — в 1,7 раза, объем розничной торговли — на 4,4%. «Такую же положительную динамику мы видим и в части выполнения государственного, местного и сводного бюджетов Одесской области в первом квартале этого года. В частности, государственный бюджет по сравнению с планом перевыполнен на 18,4%, местные бюджеты перевыполнены на 12,2%, сводный бюджет перевыполнен на 16,9%», — отметил М. Степанов.

Среди важных для экономики области событий губернатор отметил возобновление работы Одесского припортового завода в городе Южный, а также обеспечение предприятий области государственными заказами на 140 млн. грн. в год благодаря сотрудничеству с ГК «Укроборонпром».

Коснувшись темы привлечения инвестиций в экономику Одесской области, М. Степанов отметил, что на сегодняшний день уже сформирована база приоритетных инвестиционных проектов, проведены переговоры с более 20 зарубежными и украинскими инвесторами, а также начаты переговоры с зарубежными инвесторами по реализации 8 инвестиционных проектов стоимостью 200 млн. долларов в отраслях энергетики, сельского хозяйства и инфраструктуры.

По словам председателя Одесской ОГА, особой гордостью для региона по итогам первых месяцев 2017 года является значительный рост поступлений таможенных платежей. За первый квартал 2017 поступления от таможни составили 4,8 млрд. грн., что на 1,2 млрд. грн. или на 33% больше плана. И на 58% или на 1,8 млрд. грн. больше, чем за первый квартал 2016 года.

«В марте вообще был поставлен рекорд Одесской таможни за все время независимости Украины. Поступления составили более 2,2 млрд. грн. Как видим, для эффективного выполнения таможней своих обязанностей нужны не скандалы и пиар, а слаженная работа органов власти. Поэтому убежден, что такую тенденцию в работе таможни мы будем наблюдать и в дальнейшем», — подчеркнул он.

О ремонте дорог

Глава ОГА подчеркнул, что перевыполнение плана поступлений от таможни в первом квартале 2017 года на 1,2 млрд. гривен, дало возможность направить значительные средства на решение одной из основных для области проблем — на ремонт и строительство дорог.

«5 апреля Одесская область одной из первых в Украине получила все согласования и смогла перейти непосредственно к работе. Что мы успели сделать за это время? Завершаются работы на 5 участках ремонта трассы «Одесса – Рени» общей протяженностью 25 км. Для сравнения — за весь 2016 отремонтировано только 56 км дороги. Также начаты работы по восстановлению дороги «Спасское – Вилково» общей протяженностью 44 км, где 15 лет не велось никаких ремонтных работ. Уже восстановлено более 20 км. Кроме того, начат капитальный ремонт участка дороги «Киев – Одесса» (Червонознаменский подъем), возобновлено строительство объездной дороги вокруг г. Рени, начаты ремонтные работы на дороге «Одесса – Вознесенск» по территории Березовского района. В связи с закрытием на ремонт моста в районе молдавского села Паланка, возникли серьезные проблемы с объездными путями. Я понимал, что решить эту проблему можно только путем аренды части территории Молдовы и строительства на ней объездной дороги в районе этого села. Строительство уже начато, мы ожидаем завершения работ и пуска первого транспорта уже в первой половине мая», — отметил М. Степанов.

Говоря о состоянии дел в транспортной отрасли, глава ОГА также отметил введение в эксплуатацию нового терминала «Международного аэропорта Одесса» и соглашения о сотрудничестве с Одесским аэропортом зарубежных авиакомпаний AirBaltic (уже осуществлен первый рейс из Риги в Одессу 27 марта), и израильской компании Sun d‘Or (начнет летать из Одессы в Тель-Авив в конце июня 2017 г.). Кроме того, с начала года было открыто 5 новых автобусных маршрутов между населенными пунктами области, тогда как в 2015 году — только один, в 2016 — ни одного.

«Социалка» и гуманитарная сфера: губернатор рассказал о госпитальных округах и подготовке к ВНО

Ключевыми приоритетами своей деятельности губернатор назвал обеспечение достойного качества жизни граждан, что предусматривает решение проблем безопасности, медицины, социальной защиты, образования.

Говоря о реформе предоставления медицинских услуг в Одесской области, М. Степанов отметил, что его команда подготовила проект, предусматривающий создание 9 госпитальных округов и внедрение эффективных механизмов оказания медицинской помощи, а также разработала программу предоставления бесплатной медицинской помощи больным при остром коронарном синдроме.

Кроме того, председатель Одесской ОГА отметил, что в области стабилизирована ситуация с оформлением субсидий, которая в конце 2016 года была крайне неудовлетворительной.

«Ликвидировано трехмесячное отставание в начислении и назначении субсидий — обработано более 15 тысяч дел. По состоянию 1 апреля получают субсидии 54 тыс. 517 домохозяйств, которым начислено 868,9 млн. гривен. Это — 99% годового объема. Также ОГА обратилась в Кабинет Министров по вопросу увеличения объема субвенции на предоставление льгот и субсидий для Одесской области», — сообщил он.

Также, по информации главы ОГА, по сравнению с прошлым годом были почти в 2 раза увеличены объемы выделения земельных участков участникам АТО — с 800 до 1500 гектаров, и в планах облгосадминистрации — дальнейшее увеличение этих объемов.

Отдельно Степанов коснулся вопроса образования, рассказав об уже действующем проекте бесплатных онлайн курсов по подготовке выпускников Одесской области к ВНО под названием «Будь умным/Be smart».

«Убежден, что эти онлайн курсы помогут нашей области подняться с последних мест в рейтинге прохождения ВНО в Украине», — отметил он.

Среди важных результатов первых 100 дней своей работы во главе Одесской ОГА Максим Степанов отметил налаживание коммуникаций с общественностью. «По моему убеждению, власть существует для того, чтобы реагировать на обращения граждан, а не игнорировать их. К сожалению, на момент моего назначения в ОГА насчитывалось 2 тыс. 476 просроченных обращений граждан. Мы рассмотрели их все. На сегодня обращения людей, которые остались без реагирования отсутствуют. Кроме того, была возобновлена работа «телефона доверия», по которым люди имеют возможность оставить устное обращение», — рассказал губернатор.

Также М. Степанов обратил внимание на решение вопроса безопасности в области. В феврале в рамках программы «Безопасная Одещина» им было инициировано выделение 27,3 млн. грн. из областного бюджета на приобретение 77 специализированных автомобилей для групп быстрого реагирования Национальной полиции в районах области и до конца июня автомобили будут переданы полицейским группам. По словам Степанова, это поможет стабилизировать криминогенную ситуацию даже в самых отдаленных населенных пунктах Одесской области.

Об управленческом кризисе

Максим Степанов не мог не отметить, что одной из главных проблем, с которой он столкнулся, придя на должность, был управленческий кризис.

«Когда я пришел на должность главы ОГА, система управления областью была практически разрушена. Это касалось как центрального аппарата облгосадминистрации, так и ситуации в районах. Считаю, что в целом мне удалось вернуть управляемость большинством процессов. Хотя первые 100 дней мне фактически приходилось работать самостоятельно — без заместителей. Еще в конце февраля по итогам открытых конкурсов на должности 4 заместителей председателя ОГА были определены победители. Но из-за бюрократических проволочек первые назначения были сделаны лишь на прошлой неделе. Также уже завершается процесс формирования руководства районных государственных администраций: из 26 районов работают 12 председателей РГА, в 12 районах уже проведены конкурсы и определены победители», — сообщил он.