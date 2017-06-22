В Одессе стартует голосование за места в рейтинге «100 влиятельных одесситов-2017»

12:57 / 02.08.2017

Уже в третий раз в Одессе будет составлен рейтинг «100 влиятельных одесситов», который определит, кто оказывает наибольшее влияние на жизнь региона и его жителей. Проект организован благотворительным фондом «Журналисты за демократию» и информационным агентством «Одесса-медиа». Накануне старта в пресс-центре «Одесса-медиа» организаторы и эксперты рейтинга рассказали о том, каким он будет в этом году и что нового ждет одесситов.

Руководитель проекта, директор ИА «Одесса-медиа» Елена Овчинникова отметила, что в этом году в первоначальный, отобранный оргкомитетом, список влиятельных вошли 330 человек. Их имена 25 июля опубликовали на сайте «Одесса-медиа». В течение пяти дней все желающие смогут добавить в список собственных кандидатов, оставив их данные в комментариях на странице рейтинга или прислав на почту: 4vlast@inbox.ru. С 1 августа данная опция будет закрыта, и начнется голосование за участников, которое продлится до 31 августа.

«В этом году мы разделили проект на две составляющие: основную (его судьбу будут решать эксперты, которые и определят самых влиятельных), и читательскую — по результатам онлайн-голосования, — заметила Елена Овчинникова. — Таким образом, мы дадим возможность всем интернет пользователям повлиять на судьбу рейтинга и отметить тех, кого они считают наиболее достойными».

Организаторы также решили разбить сотню победителей рейтинга на категории. Таким образом, можно будет узнать, кто является самым влиятельным в бизнесе, в политике, в медицине, культуре и других сферах. Сделано это для того, чтобы людям было проще и понятнее воспринимать итоговые результаты.

Заслуженный журналист Украины, продюсер телевизионного медиа-холдинга «Козырь диджитал», эксперт проекта Александр Козырь подчеркнул, что предыдущие два года рейтинг вызвал огромный интерес у общественности.

«Лично мне любопытно, насколько влиятельны сейчас депутаты, которых мы выбирали, и как сильно общественные деятели продолжают влиять на сферы нашей жизни, — поделился Александр Козырь. — Что касается самого процесса голосования, то могу сказать, что он всегда проходит очень эмоционально: мы собираемся все вместе, обсуждаем кандидатов, спорим, но, в результате итоговая сотня является самым прозрачным и честным отображением ситуации, которая сейчас наблюдается в обществе.

Стоит отметить, что эксперты оценивают кандидатов по пяти критериям, выставляя баллы. После этого благодаря простой арифметике складывается заветная сотня».

Глава «Союза юристов Одесской области», эксперт рейтинга Александр Рябец добавил, что, польза составления подобного рейтинга заключается в том, что любой горожанин, когда у него возникнет какая-то трудность или вопрос, сможет заглянуть в этот список и понять, к кому можно и нужно обращаться за помощью.