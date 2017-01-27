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Суд конфисковал в пользу государства имущество ОНПЗ на 200 миллионов долларов
17:17 / 19.06.2017

В рамках расследования «преступной схемы С. Курченко» по решению суда в пользу государства конфисковано имущество Одесского нефтеперерабатывающего завода стоимостью более 200 млн долларов США.

Прокурор Одесской области Олег Жученко в ходе совместного брифинга с участием начальника ГУНП в Одесской области Дмитрия Головина сообщил, что в рамках расследования уголовного производства применена специальная конфискация всего имущества ОАО «Одесский нефтеперерабатывающий завод» и ООО «Энергия и газ Украина» в пользу государства.

Так, по решению суда в пользу государства конфискованы нежилые производственные помещения и административные здания общей площадью более 38 тыс. кв. м, а также земельные участки площадью 77 гектаров и установки для обеспечения деятельности завода.

По предварительным подсчетам, ориентировочная стоимость имущества, к которому применена спецконфискация, составляет более 200 млн. долларов США.

Как сообщалось ранее, правоохранители установили, что в результате преступных сделок с 800 тыс. т нефтепродуктов в Государственный бюджет Украины не поступило более 2,1 млрд. грн.

В мае 2017 года бывшему председателю наблюдательного совета группы компаний Сергею Курченко было направлено уведомление о подозрении в создании преступной организации, уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах, легализации доходов, полученных преступным путем, и других преступлениях. Подозреваемый объявлен в розыск.

В настоящее время в уголовном производстве статус подозреваемых и обвиняемых имеют 19 человек. Среди них также бывшие руководители ОАО «Одесский нефтеперерабатывающий завод», государственные инспекторы Одесской таможни, капитаны, которые осуществляли судозаходы в морские порты с целью маскировки фиктивного вывоза нефтепродуктов, бывший руководитель подконтрольной компании и диспетчер этого предприятия.

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.

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