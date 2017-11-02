ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА: ЕСТЬ ЛИ ВЫХОД ИЗ ЗАМКНУТОГО КРУГА?

08:46 / 02.11.2017

Государственная региональная политика остается одним из слабых звеньев отечественной внутренней политики. И причина состоит, прежде всего, в ее излишней политизации. А в условиях нынешнего кризиса постановка вопроса о необходимости дифференцированной политики по отношению к каждому из регионов вызовет, скорее, негативное к себе отношение. При этом экономическая обусловленность этой политики зачастую вообще игнорируется. В лучшем случае реформу региональной политики предлагается отложить до лучших времен, когда национальная экономика и политическая система обретут устойчивый характер.

В итоге государственная региональная политика движется по замкнутому кругу, когда попытки придать ей некоторые очертания нивелируются политическими страхами перед сепаратизмом.

Но референдумы в Каталонии и итальянских регионах Ломбардия и Венето засвидетельствовали, что региональная проблематика свойственна и экономически развитым странам, а региональные движения могут стать испытанием для устойчивых демократий.

К сожалению, в Украине региональная политика так и не стала неким единым комплексом организационных, институциональных и финансовых мер, направленных на развитие регионов. Более того, можно утверждать, что сама государственная региональная политика стала заложницей политических игр с присущей национальной спецификой, а именно: популизма, противопоставления одних регионов другим, акцентирования внимания на культурно-исторической исключительности различных регионов, а не на их потенциале развития. В результате, правильный в своей сути тезис «сильные регионы — сильное государство» оказался не более чем предвыборным лозунгом.

Об отсутствии государственной региональной политики как целостной системы действий свидетельствует и развитие нормативно-правовой базы, ее регулирующей. В силу ли стечения обстоятельств или намеренно, но основные нормативные акты, в отношении государственной региональной политики принимались после того, как возникали определенные конфликты на уровне «центр — регионы».

Так, в 2005 году, вскоре после так называемой «оранжевой революции», был принят Закон «О стимулировании развития регионов», а в 2006 году была утверждена Государственная стратегия регионального развития до 2015 г.

В 2015 г. после событий в Крыму и на Донбассе был наконец-то принят Закон «Об основах государственной региональной политики» и утверждена новая Государственная стратегия регионального развития на период до 2020 г.

А в 2016 году Кабинет Министров Украины утвердил Государственную программу развития трансграничного сотрудничества на 2016-2020 годы, которая определила приоритетные направления, задачи, мероприятия и 25 основных проектов трансграничного сотрудничества.

Стоит при этом отметить, что принятие Закона «О стимулировании развития регионов» в 2005 г. практически никак не повлияло на качество государственной региональной политики. Бюджетный процесс находился в ручном режиме. Распределение средств, которые, по идее, должны были идти на региональное развитие, зависело от лояльности регионов и включало в себя существенную коррупционную составляющую.

В каком состоянии находится государственная региональная политика на современном этапе?

Закон Украины «Об основах государственной региональной политики» в качестве цели данной политики определяет «создание условий для динамичного, сбалансированного развития Украины и ее регионов, обеспечения их социального и экономического единства, повышения уровня жизни населения, соблюдения гарантированных государством социальных стандартов для каждого гражданина, независимо от его места проживания».

Законом определены десять приоритетов, первым из которых является «стимулирование и поддержка местных инициатив относительно эффективного использования внутреннего потенциала регионов для создания и поддержания полноценной жизненной среды, повышения качества жизни людей».

В Законе также прописаны шесть механизмов финансирования, среди которых и соглашения о региональном развитии. Заметим, что этот же механизм прописан и в Законе «О стимулировании развития регионов».

Однако приходится констатировать, что государственная региональная политика по-прежнему практически не проводится.

Сегодня основное внимание уделяется децентрализации и созданию объединенных территориальных громад. Это, безусловно, важный процесс, поскольку без серьезной финансовой основы территориальных громад сложно говорить о региональном развитии. На этом пути есть серьезные подвижки. По данным Правительства, за девять месяцев 2017 г. поступления в местные бюджеты в сравнении с аналогичным периодом 2016 г. выросли на 31,1 млрд. грн. или на 30%. Расширение финансовой базы в целом позитивно повлияло на развитие территориальных громад: ведется активный ремонт дорог и социальных объектов.

По сути же, децентрализация из фактора, призванного содействовать государственной региональной политике, рискует превратиться в фактор, ее тормозящий. В первую очередь, потому, что акцент на развитие территориальных громад оставляет вне внимания задачи развития региона в целом. В результате регион предстает как некая совокупность отдельных громад, не имеющих единой стратегии развития. Кроме того, при всей значимости инфраструктурных проектов, в частности, ремонта автомобильных путей, они решают только часть проблем. Актуальным вопросом до сих пор остается вопрос развития промышленности в малых городах (райцентрах), создание новых рабочих мест, привлечение инвестиций и т. д.

К этому стоит добавить, что региональная политика мало связана с отраслевой политикой. Каждое министерство разрабатывает собственную программу реформ, которая не совпадает с планами других министерств, а все вместе не согласовываются с планами местных властей. К примеру, процесс добровольного объединения территориальных общин (громад) развивается по одному плану, реформа полиции — по другому, реформа образования — по третьему, реформа здравоохранения — по четвертому. И всё в целом никоим образом не способствует заявленной цели государственной региональной политики — «соблюдения гарантированных государством социальных стандартов для каждого гражданина независимо от его места проживания».

С 1 сентября 2017 г. полностью вступило в силу Соглашение об Ассоциации между Украиной и ЕС, 27-я глава которого полностью посвящена вопросам трансграничного и регионального сотрудничества.

Будем искренни. Отдельные территориальные громады, при всем позитивном влиянии децентрализации, не способны решить ни вопросы развития отсталых территорий, ни уж, тем более, вопросы трансграничного сотрудничества.

Практически не используется такой инструмент как Соглашение регионального развития. Закон «О стимулировании развития регионов» предлагает механизм сотрудничества Кабинета Министров Украины и органа местного самоуправления: совместное определение проблем и задач развития региона, совместные меры по выполнению этих заданий, ежегодное планирование финансирования соглашения как из государственного, местного бюджетов, так и привлечения инвестиций.

Показательно, что на сайте Министерства экономического развития и торговли размещено только шесть Соглашений регионального развития, которые датируются 2009-2010 гг.

Недостаточно внимания сегодня уделяется развитию горизонтальных связей между различными регионами страны, хотя здесь уже есть положительные примеры. Четыре региона, входящих в сферу деятельности Стратегии Европейского Союза для Дунайского региона: Одесская, Черновицкая, Закарпатская и Ивано-Франковская области — подписали в 2015 г. Меморандум о сотрудничестве.

Подводя итог, стоит отметить, что вопрос о реформе государственной региональной политики не потерял своей актуальности в нынешних условиях и связан не только с необходимостью решения внутренних экономических проблем, но и обязательствами, которые Украина взяла на себя, подписав соглашение об Ассоциации с ЕС.





Сергей Гриневецкий,

из выступления на Всеукраинской научно-практической конференции с международным участием «Реформирование публичного управления и администрирования: теория, практика, международный опыт», состоявшейся в Одесском региональном институте государственного управления 27 октября.