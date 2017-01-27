Хромой тигр Восточной Европы. Как популисты в Румынии ставят крест на «экономическом чуде»

16:47 / 27.01.2017

Минувшие выходные стали для Румынии уикендом общественного гнева. В столичном Бухаресте и в других крупных городах страны прошли антиправительственные демонстрации. Манифестанты протестовали против планов правительства и правящей Социал-демократической партии объявить амнистию отдельным категориям заключенных, что, как предполагают противники изменений, позволит избежать ответственности множеству румынских коррупционеров. Непривычный для Украины опыт: среди участников акций был и президент страны Клаус Йоханнис, которому правящая партия в декабре пригрозила импичментом.

«Я пришел на площадь как тысячи румын, чтобы показать свое возмущение. Банда политиков хочет изменить уголовное законодательство Румынии, хочет ослабить верховенство закона. Мы не можем этого позволить». В этом он прав: если это случится, едва начавшийся в стране экономический бум может обернуться обвалом.

Незадолго до окончания 2016 года европейские масс-медиа возвестили о появлении нового европейского экономического «тигра».

Экономика Румынии, которая длительное время считалась одной из проблемных экономик Евросоюза, за первые три квартала продемонстрировала рост на 4,9% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Это самый высокий уровень роста в Европейском Союзе. По прогнозам Европейской комиссии, экономика Румынии по итогам года продемонстрирует рост в 5,2%. Приближается к этому показателю и прогноз МВФ — 5%, хотя ранее прогнозы были более сдержанными.

Толчком к экономическому росту стали беспрецедентные налоговые послабления. В начале года ставка НДС была снижена с 24% до 20%, а в некоторых случаях до 9% или даже 5%, сокращением цен на электроэнергию на 5-6%, снижением налога на дивиденды до 5%. Подобные меры привели в итоге к снижению потребительских цен и потребительскому буму. Во втором квартале, к примеру, рост частного потребления составил 10,8%.

Еще одним индикатором, свидетельствующим об экономических успехах Румынии, стало появление на протяжении года новых предприятий с участием иностранных инвесторов. В марте американская компания 8x8, специализирующаяся на разработке VoIP-систем, открыла в городе Клуж-Напока свой первый операционный центр в Восточной Европе. Немецкая группа Daimler месяцем позже открыла в городе Себеш предприятие по производству коробок передач нового поколения для автомобилей Mercedes-Benz. Стоимость проекта составила 300 млн евро, было создано 500 рабочих мест. В сентябре в городе Слатина итальянская компания Pirelli открыла свой новый завод по производству шин (с 2005 года компания инвестировала в Румынию 555 млн евро и создала более 2200 новых рабочих мест). В этом же месяце в городе Гимбав был запущен новый завод компании Airbus на площади 10 тыс кв м, который будет выпускать тяжелые вертолеты H215. Планируется, что первый летательный аппарат должен сойти с конвейера в 2018 году. Объем инвестиций составил 52 млн евро.

История успеха Румынии на этом не ограничивается. Под руководством Главного прокурора Национального Антикоррупционного директората (DNA) Лауры Кодруцы Ковеши в стране развернулась беспрецедентная кампания по борьбе с коррупцией. В апреле она была назначена на этот пост еще на три года.

Среди арестованных и осужденных в ходе антикоррупционных расследований — бывшие министры, мэры и депутаты. И хотя непосредственная связь между посадками высших должностных лиц и макроэкономическими показателями вроде как и не прослеживается, тем не менее, в том, что Румыния обрела статус «европейского тигра», есть заслуга и борцов с коррупцией.

Впрочем, новому тигру есть чего опасаться в новом году. Мода на популизм не обошла стороной и Румынию. В ноябре прошлого года Палата депутатов приняла решение о повышении зарплат работников образования и здравоохранения в среднем на 15%. Инициатором повышения стали социал-демократы, которые в итоге и победили на парламентских выборах 11 декабря. Попытки предшествующего правительства и национал-либералов обжаловать это решение в Конституционном суде закончилось неудачей.

На выборах социал-демократы получили поддержку 45% голосов избирателей, а в целом совместно с союзными партиями — Альянсом либералов и демократов и Демократическим союзом венгров Румынии — они имеют большинство в 57%. Это дало им возможность сформировать левоцентристское правительство и гарантирует поддержку необходимых законов.

Лидер социал-демократов и спикер Палаты депутатов Ливиу Драгня заявил о готовности ввести новые, повышенные зарплаты уже с 1 января 2017 года. Рост зарплат был заложен в проект Госбюджета на 2017 год, который рассматривает парламент. Минимальная базовая ставка гарантированной заработной платы на национальном уровне будет повышена с 1250 румынских лей (приблизительно 280 евро) до 1450 лей (320 евро). Правда, несмотря на это румынские зарплаты все равно остаются одними из самых низких в ЕС.

Помимо этого, на 50% планируется повысить заработную плату артистов и персонала концертно-театральных учреждений. С 1 июля на 9% повышается значение коэффициента пенсии, которая составит 1.000 лей (приблизительно 220 евро). Уже в новом году депутаты приняли новые поправки к Налоговому кодексу, согласно которому освободили пенсии в размере ниже 2000 лей от налогообложения. Но вкупе со смягчением наказаний коррупционерам это неизбежно приведет к снижению экономических показателей и ухудшению инвестиционного климата. Зато сыграют на укрепление власти популистов. Так что неудивительно, что протесты Драгня назвал «началом государственного переворота».

Вместе с тем, по прогнозам Еврокомиссии, составленным до скандальных намерений правительства, Румынию в 2017 году ожидает рост в 3,9%, по оценкам Всемирного банка и МВФ — 3,8%, Европейский банк реконструкции и развития и рейтинговое агентство Moody's дают умеренный прогноз в 3,7%. Как видим, прогнозы отличаются одной десятой процента. Moody's считает, что двигателем экономического роста по-прежнему будет рост частного потребления, хотя и не столь серьезный из-за ожидаемого роста цен на нефть и инфляции. Кроме того, эксперты отмечают, что стимулирование частного потребление путем снижения налогового бремени имеет краткосрочный эффект и не обеспечивает стабильного роста.

Вероятно, что в новом году Румыния будет иметь самый низкий уровень налоговых доходов за последние 20 с лишним лет. Доходы от налогов и сборов составят 25,4% от ВВП, в то время как европейский средний показатель составляет почти 40% от ВВП. Как результат, снижение налогов при повышении уровня зарплат может привести к ухудшению финансового положения Румынии, в частности, к тому, что дефицит государственного бюджета превысит установленный для стран ЕС порог предел в 3%.

По оценкам Moody's, значительное ухудшение финансового положения Румынии и его влияние на суверенный долг, способны повлиять и на кредитный рейтинг страны.

Озабоченность финансовым положением страны высказал и Президент Румынии Клаус Иоханнис, который заявил о необходимости иметь на 2017 год стабильный бюджет, который предполагал бы соблюдение дефицита ниже 3%, а также выделение 2% ВВП для нужд обороны страны. По инициативе президента состоялась его встреча с новым премьер-министром Сорином Гиндяну и министром финансов Виорелом Штефаном, на которой были получены успокаивающие заверения со стороны Правительства.

На фоне удручающего состояния украинской экономики румынские проблемы кажутся не столь уж значимыми. И тем не менее, будет весьма прискорбно, если румынская «история успеха» окажется недолговечной и падет жертвой популизма. Тем более, что в нынешних условиях Румыния для Украины не только сосед и потенциальный союзник в противостоянии с Россией, но и вероятный пример воплощения «европейской мечты».





Политолог Артём Филипенко

Источник: dsnews.ua