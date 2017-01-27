«Выбранный европейский вектор развития положительно повлияет на туристический имидж Одесчины», — Анатолий Урбанский

13:42 / 11.05.2017

Председатель Одесского областного совета Анатолий Урбанский выразил уверенность в том, что выбранный Украиной европейский вектор развития положительно повлияет на туристический имидж Одесчины.

Об этом глава облсовета заявил 11 мая на торжественной церемонии поднятия Государственного Флага Украины и Знамени Европейского Союза у административного здания Одесского областного совета по случаю Дня Европы в Украине.

В церемонии приняли участие руководители области, руководители силовых и правоохранительных ведомств, представители общественности, а также почетные гости — представители дипломатического корпуса.

«Приятным моментом праздничного мероприятия стала новость об одобрении окончательного решения Советом министров Евросоюза о предоставлении гражданам Украины права на безвизовые путешествия, — отметили в пресс-службе облсовета.

Комментируя это достижение Украины на европейской арене, А. Урбанский заявил: «Я поздравляю вас, дорогие земляки, с этим знаковым историческим событием для нашей страны. Сегодня Украина сделала еще один очень важный шаг навстречу большой европейской семье. Уверен, что европейский вектор развития, который мы выбрали, положительно повлияет на туристический имидж Одесчины».

Как пояснили агентству в Представительстве Европейского Союза в Украине, 11 мая Совет ЕС принял регламент по визовой либерализации для граждан Украины для въезда на территории ЕС на период не более 90 дней в течение любого 180-дневного периода.

Такой шаг со стороны ЕС является признанием результативности проведения Украиной необходимых реформ во многих сферах, включая миграцию, общественный порядок и безопасность, внешние отношения и основные права. При этом обновленный механизм приостановления безвизовых режимов с третьими странами, недавно принятый Европейским Союзом, позволяет ЕС приостановить такой безвизовый режим в случае возникновения серьезных проблем с Украиной в сфере миграции и безопасности.

Вышеупомянутый регламент официально вносит поправки в Регламент 539/2001, перемещая Украину из Приложении I (страны, граждане которых должны получить визу для въезда на территорию Шенгенской зоны) в Приложение II (страны, граждане которых не нуждаются в визах). Гражданам Украины с биометрическими загранпаспортами больше не нужна будет виза для осуществления путешествий в страны ЕС на период до 90 дней, целью которых является бизнес, туризм или посещение родственников.

Согласно протоколам, приложенным к договорам ЕС, эти положения не касаются Ирландии и Великобритании (визовый режим этих стран-членов регулируется их национальным законодательством).

В дальнейшем принятый регламент должны подписать в Совете ЕС и Европейском Парламенте. После этого его текст опубликуют в Официальном вестнике ЕС. Регламент вступит в силу через 20 дней после этого.