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Одесситам рекомендуют сделать прививки от гриппа
13:27 / 19.10.2017
Департамент здравоохранения Одесской ОГА рекомендует населению провести иммунизацию против гриппа, чтобы войти подготовленными в эпидсезон.
По информации департамента, поставки необходимых вакцин уже начались на этой неделе, а вакцина «Вакси-грипп» появится в продаже с середины ноября.
По данным заместителя директора Департамента здравоохранения Игоря Гинжула, в эпидемическом сезоне 2017-2018 годов «ожидается рост заболеваемости гриппом и острыми респираторно-вирусными инфекциями на 14%». Сейчас все медицинские учреждения Одесской области готовы к эпидсезону.
«Мы проводим еженедельную регистрацию заболеваемости по всем лечебно-профилактическим учреждениям Одесской области. Пока заболеваемость ОРВИ находится на сезонном уровне и не превышает эпидпорог ни в одном из районов области. На основании общих результатов изучения циркулирующих штаммов вирусов гриппа, ВОЗ рекомендовала для производителей гриппозных вакцин включить в состав такие штаммы вирусов, как Michigan, Hong Kong и Brisbane. Следует отметить, что Michigan — вирус, похожий на свиной грипп, который был зафиксирован в 2008 году», — отметил И. Гинжул.
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Пётр Липовенко
Президент Ассоциации "Аэропорты Украины" Петр Липовенко считает начало работы нового пассажирского терминала в одесском аэропорту "более, чем знаковым событием, как для Южной Пальмиры, так и Украины в целом" и уверен, что в кратчайшие сроки будет решена стратегическая проблема строительства новой взлётно-посадочной полосы.
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