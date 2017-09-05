Одесситам рекомендуют сделать прививки от гриппа

13:27 / 19.10.2017

Департамент здравоохранения Одесской ОГА рекомендует населению провести иммунизацию против гриппа, чтобы войти подготовленными в эпидсезон.

По информации департамента, поставки необходимых вакцин уже начались на этой неделе, а вакцина «Вакси-грипп» появится в продаже с середины ноября.

По данным заместителя директора Департамента здравоохранения Игоря Гинжула, в эпидемическом сезоне 2017-2018 годов «ожидается рост заболеваемости гриппом и острыми респираторно-вирусными инфекциями на 14%». Сейчас все медицинские учреждения Одесской области готовы к эпидсезону.

«Мы проводим еженедельную регистрацию заболеваемости по всем лечебно-профилактическим учреждениям Одесской области. Пока заболеваемость ОРВИ находится на сезонном уровне и не превышает эпидпорог ни в одном из районов области. На основании общих результатов изучения циркулирующих штаммов вирусов гриппа, ВОЗ рекомендовала для производителей гриппозных вакцин включить в состав такие штаммы вирусов, как Michigan, Hong Kong и Brisbane. Следует отметить, что Michigan — вирус, похожий на свиной грипп, который был зафиксирован в 2008 году», — отметил И. Гинжул.