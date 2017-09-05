Одесские медики дают рекомендации по профилактике сезонной депрессии и стрессов

14:32 / 12.10.2017

Медицинские специалисты дают одесситам рекомендации по профилактике сезонной осенней депрессии, сохранению работоспособности и жизненного тонуса.

«Осень — время, когда начинают идти дожди, портится погода, а у людей ухудшается настроение. Иногда человек ставит сам себе диагноз «депрессия», однако истинная депрессия — аффективное расстройство, которое должен диагностировать и лечить специалист», — отмечает заведующая поликлиническим отделением КУ «Городской психиатрический диспансер» Жанна Слободян.

Для депрессии характерны три симптома: угнетенное настроение (ангедония — неспособность радоваться жизни), двигательная заторможенность и расстройство мышления, когда мозг человека начинает перерабатывать всю поступающую информацию как негативную.

«Иногда люди долго испытывают подавленное состояние, но не обращаются за помощью к специалистам. В сегодняшнем обществе специализация психиатра недооценена, в сознании людей существует стигматизация, страх обратиться за помощью. Однако при обращении за амбулаторной помощью к психиатру никто не будет ставить пациента на психиатрический учет или каким-то образом дискриминировать. При депрессии человек может пойти к терапевту, к неврологу, не всегда может помочь даже психолог. Только врач-психиатр может всесторонне оценить состояние здоровья пациента и помочь ему», — подчеркнул врач КУ «ГПД» Алексей Кругляченко.

Если симптомы сезонной депрессии держатся более двух недель, следует обратиться к специалисту-психиатру. Если такая проблема возникла у родственника — нужно отвести его к врачу.

Одесские медики дают следующие рекомендации по профилактике сезонного снижения настроения:

1. Обратить внимание на тело: заниматься физическими упражнениями, при этом вырабатываются естественные гормоны счастья — эндорфины, улучшающие настроение.

2. Обратить внимание на сон: соблюдать режим дня, при котором сон длится 7-8 часов. Специалисты рассматривают полноценный сон как своего рода психотерапию. За час до сна следует исключить использование компьютеров и смартфонов — они мешают полноценному расслаблению и засыпанию.

3. Обратить внимание на питание: осенью не должно быть строгих диет, а в пищу нужно включить продукты, улучшающие настроение, — рыбу, бананы, шоколад, орехи, морскую капусту, сыры, овощи и фрукты ярких цветов.

4. Обратить внимание на прогулки: сезонные депрессии наиболее распространены в северных странах с недостатком солнечного света. Следует максимально увеличить продолжительность светового дня — использовать светлые утренние часы, не зашторивать окна, почаще гулять на свежем воздухе, даже в пасмурную погоду, на выходных выезжать на природу. В обеденный перерыв на работе следует выйти на улицу хотя бы на 15 минут.

5. Обратить внимание на поведение: при помощи своего поведения человек может влиять на свое настроение. Нужно ежедневно настраивать себя на счастье, искать позитивные эмоции и новые впечатления, найти интересное хобби, создать домашний уют, посещать интересные мероприятия, побольше общаться с близкими и друзьями и отмечать хорошие моменты в каждом дне.