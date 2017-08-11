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Эпидемиологи рекомендуют временно воздержаться от купания на одесских пляжах
10:25 / 15.08.2017
После сильных осадков временно не рекомендовано купаться на пляжах Одессы.
Как сообщает Управление Госпродпотребслужбы в г. Одессе, в связи с большими ливневыми осадками, которые прошли 14 августа, в акваторию пляжей города попало большое количество поверхностных вод.
С целью недопущения ухудшения эпидситуации в оздоровительный период и профилактики заболеваний, передающихся водным путем, рекомендуется временно воздержаться от морского водопользования на пляжах города.
Данные рекомендации будут действовать до особого распоряжения.
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Сергей Гриневецкий
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