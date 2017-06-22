Городская «инфекционка» ежедневно принимает от 3 до 10 больных с подозрением на корь

13:52 / 01.07.2017

По словам главного врача Одесской городской клинической инфекционной больницы Светланы Лаврюковой, общая ситуация с корью в городе остаётся «достаточно напряжённой» — ежедневно в больницу поступают от 3 до 10 больных.

При этом специфического лечения кори не существует, поэтому проводится лечение, как при других вирусных инфекциях. Единственный способ уберечься от заболевания — профилактическая вакцинация (прививки).

По данным главврача, в инфекционной больнице с начала года пролечено 359 пациентов с диагнозом «корь», из них 234 — это дети.

«Возрастной состав заболевших — от 2 недель до 61 года — болеют и маленькие дети, и взрослые, и даже пожилые люди. Корь — это вирусная инфекция, заболевание протекает тяжело. Чем опасна корь — своими осложнениями. Самые опасные — это корьевой менингоэнцефалит и корьевая пневмония. Примерно у 20% пациентов, которые попали в больницу с корью, диагностирована пневмония. Корь развивается очень быстро и быстро перетекает в пневмонию. Болеть могут даже привитые люди, но они переносят более лёгкую форму кори», — рассказала С. Лаврюкова.

По данным Управления здравоохранения Одесской ОГА, по состоянию на конец июня в области заболели корью 367 человек, из них 245 — дети, а двое непривитых малышей, 2-х и 3-х лет, умерли от осложнений (пневмонии). Больше всего пациентов зарегистрировано в городе Одесса (65,9%), также есть случаи в Измаиле, Черноморске, Южном и 9 районах области. По данным облупрздрава, в 2016 году только 42% малышей до года и 28% детей до шести лет была сделана прививка от кори. Это очень низкий показатель, при том, что Одесская область пока полностью обеспечена вакцинами от болезни — это бельгийский препарат, имеющийся во всех медицинских учреждениях области.

Главный внештатный педиатр департамента здравоохранения Одесского горсовета Анна Лунёва отметила, что на 30 июня по Одессе зарегистрировано 279 случаев подозрения на корь. Из них практически 70% составляют дети — их 186. По городу лабораторного подтверждён диагноз «корь» у 227 больных, из них 143 ребёнка.

При этом 93% из общего числа заболевших детей не прошли профилактических прививок. Привитых детей — всего 7% от общего числа (2% привитые двукратно и 5% — однократно).

«Мы неоднократно говорили, что основная профилактика против кори — это вакцинация. Вакцин для населения города и области у нас достаточно. Для детей по последней разнарядке получено 5 тыс. 500 доз, и всего имеется 11,7 тыс. доз вакцины «Приорикс» (корь, паротит, краснуха) — они распределены по детским поликлиникам и около 500 доз хранятся на складе», — отметила А. Лунёва.

Медик в очередной раз призвала родителей посетить с ребёнком педиатра и провести прививку от кори, «тем более, что по распоряжению комиссий города и области по ТЭБ и ЧС такая прививка необходима, если ребёнок оформляется в организованный коллектив (детсад или школу)».

«Если сделать прививку сейчас, в середине лета, — до сентября есть время, чтобы у ребёнка сформировался иммунитет, — добавила она.