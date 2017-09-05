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Двухдневный траур объявлен в Одессе
13:56 / 16.09.2017
16 и 17 сентября объявлены в Одессе днями траура в связи с трагедией в лагере «Виктория».
Как сообщили в Департаменте информации Одесского горсовета, «в ночь с 15 на 16 сентября в оздоровительно-спортивном комплексе «Виктория» произошел пожар, в результате которого погибли дети.
В связи с произошедшей трагедией 16 и 17 сентября объявлены в Одессе днями траура.
Предприятиям, учреждениям, организациям города независимо от форм собственности рекомендовано ограничить использование музыки и проведение развлекательных мероприятий».
По данным пресс-службы ГУ ГСЧС, 15 сентября в 23:34 в Службу спасения «101» поступило сообщение о том, что на территории детского оздоровительного комплекса «Виктория» произошло возгорание двухэтажного деревянного корпуса. Подразделения ГУ ГСЧС Украины в Одесской области были направлены по повышенному номеру вызова «Пожар Ранг-2» и через 5 минут к месту происшествия прибыли первые пожарно-спасательные отделения.
Было установлено, что пламенем охвачена деревянная постройка комплекса по всей площади. Огонь быстро распространялся порывами ветра по легковоспламеняющимся деревянным конструкциям и создавал угрозу возгорания соседних жилых корпусов.
Эвакуация детей была проведена администрацией заведения до прибытия пожарно-спасательных подразделений. Спасатели немедленно организовали тушение пожара, защиту от возгорания трех соседних деревянных зданий и поиск возможных пострадавших.
К ликвидации чрезвычайного происшествия привлекались 9 единиц пожарно-спасательной техники и 40 человек личного состава.
«Благодаря профессиональным действиям и выносливости пожарных пожар на площади 560 кв. м в 01:10 был локализован и в 1:54 ликвидирован. Не допущено перенесение открытого огня на соседние жилые корпуса», — отметили в пресс-службе.
При проведении поисковых работ и разборки конструкций уничтоженного огнем здания были обнаружены тела двух погибших детей (личные данные устанавливаются). Также получили травмы два ребенка, которые бригадами скорой помощи доставлены в областную детскую клиническую больницу.
По информации отдела коммуникации полиции в Одесской области, сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по предварительной правовой квалификации ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины.
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Пётр Липовенко
Президент Ассоциации "Аэропорты Украины" Петр Липовенко считает начало работы нового пассажирского терминала в одесском аэропорту "более, чем знаковым событием, как для Южной Пальмиры, так и Украины в целом" и уверен, что в кратчайшие сроки будет решена стратегическая проблема строительства новой взлётно-посадочной полосы.
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