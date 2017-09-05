Двухдневный траур объявлен в Одессе

13:56 / 16.09.2017

16 и 17 сентября объявлены в Одессе днями траура в связи с трагедией в лагере «Виктория».

Как сообщили в Департаменте информации Одесского горсовета, «в ночь с 15 на 16 сентября в оздоровительно-спортивном комплексе «Виктория» произошел пожар, в результате которого погибли дети.

В связи с произошедшей трагедией 16 и 17 сентября объявлены в Одессе днями траура.

Предприятиям, учреждениям, организациям города независимо от форм собственности рекомендовано ограничить использование музыки и проведение развлекательных мероприятий».

По данным пресс-службы ГУ ГСЧС, 15 сентября в 23:34 в Службу спасения «101» поступило сообщение о том, что на территории детского оздоровительного комплекса «Виктория» произошло возгорание двухэтажного деревянного корпуса. Подразделения ГУ ГСЧС Украины в Одесской области были направлены по повышенному номеру вызова «Пожар Ранг-2» и через 5 минут к месту происшествия прибыли первые пожарно-спасательные отделения.

Было установлено, что пламенем охвачена деревянная постройка комплекса по всей площади. Огонь быстро распространялся порывами ветра по легковоспламеняющимся деревянным конструкциям и создавал угрозу возгорания соседних жилых корпусов.

Эвакуация детей была проведена администрацией заведения до прибытия пожарно-спасательных подразделений. Спасатели немедленно организовали тушение пожара, защиту от возгорания трех соседних деревянных зданий и поиск возможных пострадавших.

К ликвидации чрезвычайного происшествия привлекались 9 единиц пожарно-спасательной техники и 40 человек личного состава.

«Благодаря профессиональным действиям и выносливости пожарных пожар на площади 560 кв. м в 01:10 был локализован и в 1:54 ликвидирован. Не допущено перенесение открытого огня на соседние жилые корпуса», — отметили в пресс-службе.

При проведении поисковых работ и разборки конструкций уничтоженного огнем здания были обнаружены тела двух погибших детей (личные данные устанавливаются). Также получили травмы два ребенка, которые бригадами скорой помощи доставлены в областную детскую клиническую больницу.

По информации отдела коммуникации полиции в Одесской области, сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по предварительной правовой квалификации ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины.