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Погода




Одесситов просят максимально ограничить поездки и передвижение по городу на период гололеда
13:58 / 07.02.2017
Одесситов просят ограничить передвижение по городу на период гололеда

В связи со сложными погодными условиями городские власти настоятельно просят одесситов максимально ограничить перемещения и поездки по городу.

Как отметили в Департаменте информации Одесского городского совета, в течение сегодняшнего дня в связи с ухудшением погодных условий сохраняется штормовое предупреждение.

В связи со сложными погодными условиями одесская мэрия настоятельно просит одесситов максимально ограничить перемещения и поездки по городу, особенно это касается пожилых лиц, детей и беременных женщин.

Учитывая сложные погодные условия, все городские коммунальные службы работают в круглосуточном режиме.

В связи с ухудшением погодных условий и обледенением медики напоминают одесситам о необходимости соблюдения мер безопасности при передвижении по улицам города во время гололеда.

Руководителям предприятий и организаторам уличных мероприятий также рекомендовано учитывать сложные погодные условия при планировании рабочего дня.

Учитывая гололедицу и низкую видимость на автодорогах области, также рекомендовано максимально ограничить выезд за пределы города.

Водителей просят быть предельно внимательными, не оставлять транспортные средства под деревьями и линиями электропередач.

В случае острой необходимости выезда водитель должен убедиться в технической исправности своего автомобиля (тормозная система, состояние протектора покрышек, работа стеклоочистителей). Наличие зимней резины на автомобиле обязательно.

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