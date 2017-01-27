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Одесситов просят максимально ограничить поездки и передвижение по городу на период гололеда
13:58 / 07.02.2017
В связи со сложными погодными условиями городские власти настоятельно просят одесситов максимально ограничить перемещения и поездки по городу.
Как отметили в Департаменте информации Одесского городского совета, в течение сегодняшнего дня в связи с ухудшением погодных условий сохраняется штормовое предупреждение.
В связи со сложными погодными условиями одесская мэрия настоятельно просит одесситов максимально ограничить перемещения и поездки по городу, особенно это касается пожилых лиц, детей и беременных женщин.
Учитывая сложные погодные условия, все городские коммунальные службы работают в круглосуточном режиме.
В связи с ухудшением погодных условий и обледенением медики напоминают одесситам о необходимости соблюдения мер безопасности при передвижении по улицам города во время гололеда.
Руководителям предприятий и организаторам уличных мероприятий также рекомендовано учитывать сложные погодные условия при планировании рабочего дня.
Учитывая гололедицу и низкую видимость на автодорогах области, также рекомендовано максимально ограничить выезд за пределы города.
Водителей просят быть предельно внимательными, не оставлять транспортные средства под деревьями и линиями электропередач.
В случае острой необходимости выезда водитель должен убедиться в технической исправности своего автомобиля (тормозная система, состояние протектора покрышек, работа стеклоочистителей). Наличие зимней резины на автомобиле обязательно.
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