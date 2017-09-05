ВНО-2018 — чего ждать абитуриенту?

09:03 / 25.10.2017

Об особенностях подготовки и проведения внешнего независимого оценивания в 2018 году рассказал на пресс-конференции в ИА «Контекст-Причерноморье» директор Одесского регионального центра оценивания качества образования, кандидат педагогических наук Анатолий Анисимов.

Итак, согласно условиям проведения ВНО-2018, каждый участник независимого оценивания имеет право сдать тесты не более чем по четырем учебным предметам из предложенных 11-ти (перечень то же, что и в 2017 году, за исключением русского языка).

Характеристики тестов по всем предметам и критерии оценивания заданий с развернутым ответом размещены на сайте Украинского центра оценивания качества образования (www.testportal.gov.ua) в разделе «Программы ВНО».

Для определения результатов ВНО-2018 по каждому предмету будет установлен «пороговый балл», то есть количество тестовых баллов, которое может набрать минимально подготовленный абитуриент. Участники тестирования, которые не преодолеют «порог», не смогут использовать результат ВНО по этому предмету для поступления в вузы. Все абитуриенты, результаты которых будут не ниже «порогового балла», получат оценку по шкале до 200 баллов и будут иметь право участвовать в конкурсном отборе при поступлении на обучение в высшее учебное заведение.

Одним из значительных новшеств этого года стало введение двух уровней сложности сертификационных работ по иностранным языкам (английскому, испанскому, немецкому и французскому) — на уровне средней школы (В1) и углублённом (В2). Абитуриент при подаче заявления должен будет указать выбранный уровень. Новацией этих тестов будет также часть «Понимание речи на слух», предусматривающая прослушивания звуковых фрагментов и выполнения заданий к ним.

Что касается Государственной итоговой аттестации (ГИА) — выпускникам старшей школы общеобразовательных учебных заведений 2018 года результаты ВНО по трем учебным предметам будут зачтены как результаты государственной итоговой аттестации. Первый, обязательный, предмет — украинский язык и литература; второй — на выбор участника — математика или история Украины; третий предмет — на выбор из списка: история Украины, математика, биология, география, физика, химия, английский язык, испанский язык, немецкий язык, французский язык.

Выпускники старшей школы общеобразовательных учебных заведений 2018 года, которые хотят причислить результат внешнего независимого оценивания по иностранному языку как оценку за государственную итоговую аттестацию и изучали этот язык на профильном уровне, должны сдавать соответствующий предметный тест уровня В2.

Также в 2018 году внешнее независимое оценивание по украинскому языку и литературе будут проходить ученики (слушатели, студенты) профессионально-технических, высших учебных заведений, которые в 2018 году получат полное среднее образование. Таким участникам результаты тестирования по этому предмету будут засчитываться как оценки государственной итоговой аттестации на образовательный уровень полного общего среднего образования.

Анатолий Анисимов также отметил, что всем будущим абитуриентам рекомендуется пройти пробное ВНО, чтобы испытать свои силы и «морально» подготовиться к сдаче основной сессии тестирования.

Регистрация участников пробного тестирования будет проходить на сайте Одесского регионального центра оценивания качества образования (ОРЦОЯО) — www.test-center.od.ua — с 9 до 31 января 2018 г.

Предмет пробного тестирования и место его проведения участник должен выбрать самостоятельно при регистрации на сайте Одесского РЦОКО в процессе заполнения регистрационной карточки-заявления. Он имеет возможность пройти пробное тестирование только по двум предметам: 24 марта по украинскому языку и литературе, 31 марта — по одному из остальных предметов на выбор.

Пробное тестирование является платным для участников и неприбыльным для организаторов. Во время проведения пробного ВНО будет организована работа сервиса «Определение результатов пробного внешнего независимого оценивания по шкале 100-200 баллов» и предоставлен доступ участников к нему.

Регистрация на основную сессию ВНО пройдёт с 6 февраля до 19 марта. До 2 апреля возможно внесение изменений в регистрационные данные участников.

Сама основная сессия независимого оценивания пройдёт по следующему графику: математика — 22 мая, украинский язык и литература — 24 мая, испанский, немецкий и французский языки — 29 мая, английский язык — 1 июня, биология — 4 июня, история Украины — 6 июня, география — 8 июня, физика — 11 июня, химия — 13 июня.

Со 2 по 11 июля по отдельному графику будет проводиться дополнительная сессия ВНО-2018, для лиц, которые по уважительным причинам не смогли принять участие в основной.

Высшие учебные заведения на вступительной кампании 2018 года будут принимать сертификаты ВНО 2016-го, 2017-го и 2018-го годов, кроме оценок по английскому, французскому, немецкому и испанскому языкам. Оценки по этим предметам будут приниматься только по сертификатам внешнего оценивания 2018 года.

Видеозапись пресс-конференции доступна по ссылке .