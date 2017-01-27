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270 выпускников одесских школ в этом году претендуют на золотые и серебряные медали
14:45 / 22.05.2017

Более 4 тысяч учащихся в этом году заканчивают 11-е классы одесских коммунальных общеобразовательных учебных заведений, более 7,5 тысяч — 9-е классы. Среди выпускников 11 классов 210 претендентов на золотые медали, 60 — на серебряные. 349 выпускников 9-х классов претендуют на получение свидетельства с отличием.

Об этом сообщила заместитель директора Департамента образования и науки Одесского городского совета Ирина Столбова.

Как отметила замдиректора департамента, структуру учебного года, в этом году большинство общеобразовательных учебных заведений утвердили планы, согласно которым учебные занятия заканчиваются 26 мая, а в Одесском лицее с усиленной военно-физической подготовкой — 27 мая. В эти дни в школах прозвучат последние звонки.

И. Столбова также сообщила, что в этом учебном году в коммунальных общеобразовательных заведениях города учатся и воспитываются около 92 тысяч детей, из них более 1,7 тыс. — дети-переселенцы из Крыма, Донецкой и Луганской областей.

Государственная итоговая аттестация (ГИА) учеников 11 классов проводится с 23 мая по 16 июня по трём предметам в форме ВНО. Обязательно для сдачи тестирование по украинскому языку и литературе (23 мая для всех выпускников Украины). Второй предмет — на выбор математика (31 мая) или новейшая история Украины (2 июня). Третий предмет — по выбору учащегося: биология, физика, химия, география, русский язык, иностранный язык (испанский, немецкий, французский, английский, независимо от того, какой язык изучался в школе), математика, история Украины. С 3 по 12 июля по отдельному графику пройдёт дополнительная сессия ВНО для тех, кто по уважительным причинам пропустил основную.

Пункты тестирования в Одессе размещены на базе 32 школ — по 8 в каждом районе.

Для учеников 9 классов ГИА пройдёт с 30 мая по 6 июня.

Вручение аттестатов для 11 классов планируется провести 17-26 июня. 9-классники получат документы об образовании 8-10 июня.

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