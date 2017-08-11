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III фестиваль искусств «Бархатный сезон в Одесской опере» пройдёт с 8 по 17 сентября
14:24 / 28.08.2017
III фестиваль искусств «Бархатный сезон в Одесской опере» пройдёт с 8 по 17 сентября.
Торжественное открытие фестиваля состоится 8 сентября концертом, посвященным 175-летию со дня рождения Николая Лысенко, «Украинские шедевры на все времена».
«III фестиваль искусств «Бархатный сезон в Одесской опере» расширяет свои рамки и границы — выходит на новые сценические площадки и открывает новые просветительские формы общения со зрителем», — добавили в пресс-службе.
Так, 15 сентября в Военно-медицинском клиническом центре Южного региона состоится концерт с участием ведущих солистов оперы и балета театра. В программе — популярные произведения оперной и балетной классики.
16 сентября в помещении Одесского литературного музея с участием солистов театра и хора благотворительного фонда «Баварский дом, Одесса» «Viva la musica» (руководитель — Наталья Кён) пройдет концерт, посвященный 130-летию здания театра.
Также состоятся интерактивные лекции с участием ведущих музыковедов Украины.
В афише фестиваля — премьеры 207-го театрального сезона — произведения, вошедшие в «золотой фонд» классического искусства. Это оперы «Сельская честь» Пьетро Масканьи и «Паяцы» Руджеро Леонкавалло (будут представлены 10 сентября), балет высокого стиля «Спящая красавица» Петра Чайковского (13 сентября). Премьерой фестиваля станет опера Рихарда Вагнера «Тангейзер», которая прозвучит в концертном исполнении 14 сентября (под руководством музыкального руководителя и главного дирижера театра Александру Самоилэ). А 9 сентября под руководством дирижера Виталия Ковальчука состоится показ современного балета «Судьбы» на музыку Юлии Гомельской.
Завершится музыкальный форум двумя большими гала-концертами с участием звезд мирового уровня — балетным гала, который состоится 15 сентября на сцене театра (дирижер — заслуженный артист Украины Игорь Шаврук) и большим оперным гала-концертом open-air, который пройдет 17 сентября под руководством А. Самоилэ.
«Каждый день фестиваля даст возможность окунуться в особую, неповторимую атмосферу высокого искусства», — резюмировали в пресс-службе.
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Сергей Гриневецкий
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