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Собственник Зеленого театра не планирует его застройку
15:54 / 15.08.2017
Первый и единственный амфитеатр под открытым небом в Одессе — Зеленый театр — будет оставаться объектом социально-культурного назначения, открытым для всех одесситов и гостей города, а собственник объекта инициирует процедуру исключения из договора аренды земли положения о возможном строительстве.
Об этом агентству сообщили в компании ООО «Мир Аттракционов», которая арендует земельный участок у Одесского городского совета.
Планы компании прокомментировал директор Гердас Дубрицкас: «Информация о вероятности застройки Зеленого театра была распространена в первую очередь из-за наличия в договоре аренды земли положения о передаче участка для строительства, обслуживания и эксплуатации объектов недвижимого имущества. Именно так было определено целевое назначение согласно договору. Исходя из чего и поползли слухи о вероятности строительства на данной территории. Однако, руководство литовской группы компаний «Hanner», в которую входит фирма «Мир Аттракционов», оценив значение данного объекта для общественной жизни города, давно отказалось от планов по его застройке».
На сегодняшний день, чтобы окончательно закрыть вопрос с инсинуациями о возможном строительстве, фирма обратилась в Одесский городской совет с заявлением, в котором просит исключить фразу о возможности строительства из договора аренды земельного участка, тем самым уточнив целевое назначение.
«Еще три года назад мы заключили договор аренды с Благотворительным Фондом «Impact Hub Odessa». За это время благотворительный фонд качественно улучшил площадку, инвестировав в содержание и обустройство Зеленого театра, что подтверждает наши заявления и позицию. Надеемся, что посетители амфитеатра будут рады высокому уровню сервиса и прекрасной возможности семейного досуга», — добавил Г. Дубрицкас.
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Сергей Гриневецкий
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