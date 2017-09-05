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Отопительный сезон 2017/2018 официально стартовал в Одессе
13:12 / 23.10.2017

С 23 октября в Одессе официально начинается отопительный сезон, однако фактическое подключение к теплу городских учреждений и жилых домов будет проводиться постепенно — как обещают городские власти, в течение недели.

Об этом первый заместитель Одесского городского головы Анатолий Орловский сообщил 23 октября в ходе аппаратного совещания в мэрии.

Как отметил первый вице-мэр, в связи с понижением температуры воздуха, с этого дня в городе начинается отопительный сезон. В первую очередь, будут подключаться к централизованному отоплению учреждения здравоохранения, образования и другие объекты социальной сферы.

Жилые дома, по словам А. Орловского, будут подключены позднее — ориентировочно к концу недели.

Вице-мэр также сообщил, что договора с теплоснабжающими предприятиями подписаны. Отдельно решается вопрос с Одесской ТЭЦ — он будет рассматриваться на уровне Кабмина. А. Орловский также обратил внимание руководства районов на необходимость обеспечения запуска ведомственных котельных.

«В целом по городу подключение к теплу пройдёт в течение недели», — отметил он.

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