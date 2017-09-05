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Отопительный сезон 2017/2018 официально стартовал в Одессе
13:12 / 23.10.2017
С 23 октября в Одессе официально начинается отопительный сезон, однако фактическое подключение к теплу городских учреждений и жилых домов будет проводиться постепенно — как обещают городские власти, в течение недели.
Об этом первый заместитель Одесского городского головы Анатолий Орловский сообщил 23 октября в ходе аппаратного совещания в мэрии.
Как отметил первый вице-мэр, в связи с понижением температуры воздуха, с этого дня в городе начинается отопительный сезон. В первую очередь, будут подключаться к централизованному отоплению учреждения здравоохранения, образования и другие объекты социальной сферы.
Жилые дома, по словам А. Орловского, будут подключены позднее — ориентировочно к концу недели.
Вице-мэр также сообщил, что договора с теплоснабжающими предприятиями подписаны. Отдельно решается вопрос с Одесской ТЭЦ — он будет рассматриваться на уровне Кабмина. А. Орловский также обратил внимание руководства районов на необходимость обеспечения запуска ведомственных котельных.
«В целом по городу подключение к теплу пройдёт в течение недели», — отметил он.
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Пётр Липовенко
Президент Ассоциации "Аэропорты Украины" Петр Липовенко считает начало работы нового пассажирского терминала в одесском аэропорту "более, чем знаковым событием, как для Южной Пальмиры, так и Украины в целом" и уверен, что в кратчайшие сроки будет решена стратегическая проблема строительства новой взлётно-посадочной полосы.
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