«Инфоксводоканал»: просьба не вестись на лживые провокации — водопроводная вода безопасна, отключений города не будет

16:05 / 20.10.2017

Приводим полный текст официального заявления филиала «Инфоксводоканал» по поводу слухов о якобы планируемом 3-дневном отключении воды в Одессе.

На протяжении последнего времени всем жителям г. Одесса через Viber и социальные сети распространяется сообщение от неизвестного источника с предупреждением, якобы от имени водоканала, о плановых работах по промывке сетей и хлорированию воды, вследствие чего сообщается об отсутствии воды с 21 по 23 октября и необходимости запасаться водой.

В связи с этим, филиал «Инфоксводоканал» официально заявляет, что указанное сообщение содержит недостоверную информацию и носит провокационный характер в адрес предприятия.

«Инфоксводоканал» не планирует проведение указанных работ и, как следствие, отключение всего города.

На сегодняшний день водопроводная вода, поставляемая потребителям с ВОС «Днестр» отвечает действующим санитарным нормам и требованиям СанПин 2.2.4-171-10 к питьевой воде и безопасна к употреблению, что подтверждается последними результатами анализов «Одесского лабораторного центра Госсанэпидслужбы Украины».

Вода, перед подачей в Одессу, проходит тщательную поэтапную очистку и обеззараживание на ВОС «Днестр», где своевременно проводится замена скорых фильтров и модернизация оборудования. После этого, уже в Одессе вода дополнительно обеззараживается на всех городских водонасосных станциях, которые «Инфоксводоканал» перевел на новую безопасную технологию обеззараживания воды гипохлоритом натрия с использованием европейского оборудования и самых качественных реагентов.

Сотрудники водоканала обращаются с просьбой не вестись на лживые и противоправные провокации и не создавать панику, запасаясь водой. Поскольку массовый забор воды из системы может привести к снижению давления в водопроводной сети.

Филиал «Инфоксводоканал» уже подготовил обращения во все правоохранительные органы по данному факту с целью поиска и привлечения к ответственности лиц, распространяющих заведомо неправдивую информацию.