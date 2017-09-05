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«Инфоксводоканал»: просьба не вестись на лживые провокации — водопроводная вода безопасна, отключений города не будет
16:05 / 20.10.2017
Приводим полный текст официального заявления филиала «Инфоксводоканал» по поводу слухов о якобы планируемом 3-дневном отключении воды в Одессе.
На протяжении последнего времени всем жителям г. Одесса через Viber и социальные сети распространяется сообщение от неизвестного источника с предупреждением, якобы от имени водоканала, о плановых работах по промывке сетей и хлорированию воды, вследствие чего сообщается об отсутствии воды с 21 по 23 октября и необходимости запасаться водой.
В связи с этим, филиал «Инфоксводоканал» официально заявляет, что указанное сообщение содержит недостоверную информацию и носит провокационный характер в адрес предприятия.
«Инфоксводоканал» не планирует проведение указанных работ и, как следствие, отключение всего города.
На сегодняшний день водопроводная вода, поставляемая потребителям с ВОС «Днестр» отвечает действующим санитарным нормам и требованиям СанПин 2.2.4-171-10 к питьевой воде и безопасна к употреблению, что подтверждается последними результатами анализов «Одесского лабораторного центра Госсанэпидслужбы Украины».
Вода, перед подачей в Одессу, проходит тщательную поэтапную очистку и обеззараживание на ВОС «Днестр», где своевременно проводится замена скорых фильтров и модернизация оборудования. После этого, уже в Одессе вода дополнительно обеззараживается на всех городских водонасосных станциях, которые «Инфоксводоканал» перевел на новую безопасную технологию обеззараживания воды гипохлоритом натрия с использованием европейского оборудования и самых качественных реагентов.
Сотрудники водоканала обращаются с просьбой не вестись на лживые и противоправные провокации и не создавать панику, запасаясь водой. Поскольку массовый забор воды из системы может привести к снижению давления в водопроводной сети.
Филиал «Инфоксводоканал» уже подготовил обращения во все правоохранительные органы по данному факту с целью поиска и привлечения к ответственности лиц, распространяющих заведомо неправдивую информацию.
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Пётр Липовенко
Президент Ассоциации "Аэропорты Украины" Петр Липовенко считает начало работы нового пассажирского терминала в одесском аэропорту "более, чем знаковым событием, как для Южной Пальмиры, так и Украины в целом" и уверен, что в кратчайшие сроки будет решена стратегическая проблема строительства новой взлётно-посадочной полосы.
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