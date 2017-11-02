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«Первое водительское удостоверение теперь будут выдавать сроком на 2 года», — РСЦ МВД
10:29 / 28.11.2017
ОДЕССА, 28 НОЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Первое водительское удостоверение теперь будут выдавать сроком на 2 года, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 28 ноября, в Одесском региональном сервисном центре МВД.
Как отметили в Одесском РСЦ, согласно принятым нововведениям, «отныне первое водительское удостоверение в сервисных центрах МВД будут выдавать на 2 года с правом обмена на постоянное в случае, если в течение двух лет со дня его выдачи не было совершенно 3 и более правонарушений.
Если таких нарушений не было — гражданин через 2 года сможет обменять его на постоянное водительское удостоверение.
Если нарушения были — обменять на постоянное водительское удостоверение можно будет только после сдачи практического и теоретического экзаменов в сервисном центре МВД.
Возвращение водительского удостоверения лицам, получившим его впервые и лишенным права на управление транспортными средствами, не происходит.
Возобновление права управления транспортным средством осуществляется после очередной подготовки в соответствующем учебном заведении и после сдачи теоретического и практического экзаменов в СЦ МВД. Такое удостоверение снова выдается на 2 года.
Кроме того, ограниченным правом управления транспортным средством для начинающих водителей является запрет превышать скорость свыше 70 км/ч».
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Сергей Гриневецкий
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