|
русская версия | english version
|
|
Ледовая кампания объявлена в СМП «Октябрьск»
14:35 / 05.01.2017
НИКОЛАЕВ, 05 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — С 6 января в специализированном морском порту «Октябрьск» объявлено начало ледовой кампании, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 5 января, в пресс-службе администрации СМП «Октябрьск».
Как отметили в пресс-службе, в соответствии с распоряжением капитана специализированного морского порта «Октябрьск» — координатора по проведению ледовых операций в акватории СМП «Октябрьск», с 00:00 6 января в специализированном морском порту «Октябрьск» объявлено начало ледовой кампании.
Ледовая кампания объявлена в связи с продолжительным стойким снижением температуры воздуха и воды и интенсивным ледообразованием в Днепро-Бугском регионе, а также на основании требований Правил ледовой проводки судов.
По состоянию на 5 января в акватории порта наблюдается легкопроходимый лед толщиной 5–7 см, сплоченностью 5 баллов.
В 15-минутной готовности к обеспечению ледовых операций в порту находятся б/к «Витязь», «Капитан Гисич» и «Руслан».
По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, уже с сегодняшнего дня ожидается ухудшение погодных условий в районе Днепро-Бугского региона. Так, днем ожидаются порывы ветра 6–11 м/с, ночью — 14 м/с, высота волн – 7–12 дм, однако уже 6–7 января порывы ветра могут достигать 19–24 м/с.
|
Поиск:
Сергей Гриневецкий
Каждый раз выборы местных советов проходят по новой избирательной системе, и каждый эксперимент признается не совсем удачным. А тем временем местное самоуправление остается излишне политизированным, значительная часть его энергии уходит в гудок политических интриг и противостояний.
Loading...
Последние новости:
15:39 05.01.2017
15:26 05.01.2017
15:03 05.01.2017
Грузооборот по порту «Южный» за 2016 год составил 39,3 миллиона тонн и снизился на 19,1% по сравнению с 2015
14:57 05.01.2017
14:11 05.01.2017
|© 2005—2017 Информационное агентство «Контекст-Причерноморье»
Свидетельство Госкомитета информационной политики, телевидения и радиовещания Украины №119 от 7.12.2004 г.© 2005—2017 S&A design team / 0.274
Использование любых материалов сайта возможно только со ссылкой на информационное агентство «Контекст-Причерноморье»