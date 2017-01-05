ИА «Контекст Причерноморье»
логин:
пароль:
русская версия | english version
Актуальные темы
Колонка автора
Мониторинги
Анонсы
Спорт
Архив
Пресс-релизы
Фото и видео
Конкурс журналистов
 
Голосование
После отставки М. Саакашвили кого вы видите губернатором Одесской области?
Вадима Рабиновича
Игоря Кононенко
Сергея Паращенко
Сергея Гриневецкого
Антона Киссе
Алексея Гончаренко
Юрия Маслова
Ивана Плачкова
Михаила Шмушковича
Геннадия Москаля
человека из Администрации Президента
другой вариант
 
Погода




Ледовая кампания объявлена в СМП «Октябрьск»
14:35 / 05.01.2017

НИКОЛАЕВ, 05 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — С 6 января в специализированном морском порту «Октябрьск» объявлено начало ледовой кампании, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 5 января, в пресс-службе администрации СМП «Октябрьск».

Как отметили в пресс-службе, в соответствии с распоряжением капитана специализированного морского порта «Октябрьск» — координатора по проведению ледовых операций в акватории СМП «Октябрьск», с 00:00 6 января в специализированном морском порту «Октябрьск» объявлено начало ледовой кампании.

Ледовая кампания объявлена в связи с продолжительным стойким снижением температуры воздуха и воды и интенсивным ледообразованием в Днепро-Бугском регионе, а также на основании требований Правил ледовой проводки судов.

По состоянию на 5 января в акватории порта наблюдается легкопроходимый лед толщиной 5–7 см, сплоченностью 5 баллов.

В 15-минутной готовности к обеспечению ледовых операций в порту находятся б/к «Витязь», «Капитан Гисич» и «Руслан».

По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, уже с сегодняшнего дня ожидается ухудшение погодных условий в районе Днепро-Бугского региона. Так, днем ожидаются порывы ветра 6–11 м/с, ночью — 14 м/с, высота волн – 7–12 дм, однако уже 6–7 января порывы ветра могут достигать 19–24 м/с.

версия для печати
Поиск:
расширенный

Колонка автора
Сергей Гриневецкий
ДЕНЬ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ — ДЕНЬ ДЛЯ РАЗДУМИЙ
Каждый раз выборы местных советов проходят по новой избирательной системе, и каждый эксперимент признается не совсем удачным. А тем временем местное самоуправление остается излишне политизированным, значительная часть его энергии уходит в гудок политических интриг и противостояний.

 
Loading...

Последние новости:
15:39 05.01.2017
«7 километр» стал лидером международного экономического рейтинга «Ліга Кращих»
15:26 05.01.2017
Грузооборот по Херсонскому порту за 12 месяцев превысил 3,7 миллиона тонн
15:03 05.01.2017
Грузооборот по порту «Южный» за 2016 год составил 39,3 миллиона тонн и снизился на 19,1% по сравнению с 2015
14:57 05.01.2017
Грузооборот по Ильичевскому порту за 12 месяцев составил 16,3 миллиона тонн
14:11 05.01.2017
Движение грузового транспорта с завтрашнего утра будет ограничено на всей территории области


© 2005—2017 Информационное агентство «Контекст-Причерноморье»
Свидетельство Госкомитета информационной политики, телевидения и радиовещания Украины №119 от 7.12.2004 г.
Использование любых материалов сайта возможно только со ссылкой на информационное агентство «Контекст-Причерноморье»
© 2005—2017 S&A design team / 0.274