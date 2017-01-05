Ледовая кампания объявлена в СМП «Октябрьск»

14:35 / 05.01.2017

НИКОЛАЕВ, 05 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — С 6 января в специализированном морском порту «Октябрьск» объявлено начало ледовой кампании, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 5 января, в пресс-службе администрации СМП «Октябрьск».

Как отметили в пресс-службе, в соответствии с распоряжением капитана специализированного морского порта «Октябрьск» — координатора по проведению ледовых операций в акватории СМП «Октябрьск», с 00:00 6 января в специализированном морском порту «Октябрьск» объявлено начало ледовой кампании.

Ледовая кампания объявлена в связи с продолжительным стойким снижением температуры воздуха и воды и интенсивным ледообразованием в Днепро-Бугском регионе, а также на основании требований Правил ледовой проводки судов.

По состоянию на 5 января в акватории порта наблюдается легкопроходимый лед толщиной 5–7 см, сплоченностью 5 баллов.

В 15-минутной готовности к обеспечению ледовых операций в порту находятся б/к «Витязь», «Капитан Гисич» и «Руслан».

По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, уже с сегодняшнего дня ожидается ухудшение погодных условий в районе Днепро-Бугского региона. Так, днем ожидаются порывы ветра 6–11 м/с, ночью — 14 м/с, высота волн – 7–12 дм, однако уже 6–7 января порывы ветра могут достигать 19–24 м/с.