Грузооборот по Николаевскому порту по итогам 12 месяцев превысил 22 миллиона тонн

12:45 / 05.01.2017

НИКОЛАЕВ, 05 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В январе-декабре общий грузооборот государственных и частных стивидорных компаний, работающих на территории Николаевского морского порта, составил 22 млн. 372,98 тыс. тонн, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 5 января, в пресс-службе ГП «Администрация морских портов Украины».

В пресс-службе сообщили, что, согласно оперативным данным, общий грузооборот по порту за 12 месяцев составил 22 млн. 372,98 тыс. тонн, что составило 100,6% от аналогичного показателя прошлого года.

Наливных грузов за данный период в порту обработано 2 млн. 470,82 тыс. тонн (140,9% к показателю января-декабря 2015 года); сыпучих сухогрузов — 16 млн. 523,01 тыс. тонн (98,3%); тарно-штучных грузов — 3 млн. 379,15 тыс. тонн (92,2%).

СПРАВКА: Морской порт Николаев расположен у левого берега излучины реки Южный Буг, в 35 км вверх по течению от места впадения реки в Днепровский лиман. Порт соединен с морем Бугско-Днепровским лиманским каналом (БДЛК), проходящим по Днепро-Бугскому лиману и реке Южный Буг. Он начинается у острова Березань и тянется на 44 мили до порта Николаев. Канал состоит из 13 колен, 6 из них проходят по Днепровскому лиману, остальные по реке Южный Буг. Ширина канала 100 м, глубина – 11,2 м. Навигация в порту длится круглый год.